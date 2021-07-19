19 июля 2021 года в Украине почитают память Сысоя – в этот день принято активно работать в поле и готовится к сбору зерновых культур.
Этот праздник посвящен монаху-отшельнику, который жил в одной из пещер Египетской пустыни, которая до этого была освящена молитвами преподобного Антония Великого.
Подробнее о праздниках, именинах, а также приметах и запретах на 19 июля читайте в материале Фактов ICTV.
19 июля – какой сегодня праздник
В этот день отмечается очень вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем.
Известно, что он был основан лишь в 2015 году, однако, несмотря на свою молодость, уже обрел собственных почитателей.
В этот день также отмечается День Собора Радонежских святых, который уходит своей историей в 17 век.
Тогда были восстановлены списки учеников преподобного Сергия Радонежского, а также написан Канон молебен преподобным и богоносным отцом нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам.
Народные приметы на 19 июля
- Сеять на Сысоя уже поздно, а собирать урожай — еще рано.
- если пожелтели облака — жди дождя.
- если утром пройтись босиком по росе – весь год будешь здоровым.
Что нельзя делать 19 июля
- нельзя брать и давать деньги в долг;
- нельзя решать финансовые вопросы;
- нельзя ссориться с близкими;
- нельзя сквернословить.
Именины на 19 июля
День ангела 19 июля празднуют: Антон, Василий, Валентин, Еремей, Лука, Иннокентий, Марина, Ульяна, Марта, Феликс.