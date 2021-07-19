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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Какой праздник 19 июля

19 липня свято

19 июля 2021 года в Украине почитают память Сысоя – в этот день принято активно работать в поле и готовится к сбору зерновых культур.

Этот праздник посвящен монаху-отшельнику, который жил в одной из пещер Египетской пустыни, которая до этого была освящена молитвами преподобного Антония Великого.

Подробнее о праздниках, именинах, а также приметах и запретах на 19 июля читайте в материале Фактов ICTV.

19 июля – какой сегодня праздник

В этот день отмечается очень вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем.

Известно, что он был основан лишь в 2015 году, однако, несмотря на свою молодость, уже обрел собственных почитателей.

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В этот день также отмечается День Собора Радонежских святых, который уходит своей историей в 17 век.

Тогда были восстановлены списки учеников преподобного Сергия Радонежского, а также написан Канон молебен преподобным и богоносным отцом нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам.

Народные приметы на 19 июля

  • Сеять на Сысоя уже поздно, а собирать урожай — еще рано.
  • если пожелтели облака — жди дождя.
  • если утром пройтись босиком по росе – весь год будешь здоровым.

Что нельзя делать 19 июля

  • нельзя брать и давать деньги в долг;
  • нельзя решать финансовые вопросы;
  • нельзя ссориться с близкими;
  • нельзя сквернословить.

Именины на 19 июля

День ангела 19 июля празднуют: Антон, Василий, Валентин, Еремей, Лука, Иннокентий, Марина, Ульяна, Марта, Феликс.

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