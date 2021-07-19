Согласно прогнозам, к концу 2021 года стоимость биткоина достигнет отметки в $66 284.

Своим мнением о цене криптовалюты поделились 42 эксперта — ученые, работники финансовых организаций и компаний, которые так или иначе связаны с биткоином.

Большинство участников опроса (61%) сошлись на том, что сейчас биткоин недооценен.

Однако вскоре ожидается плавный рост его стоимости.

С 2022 по 2025 год цена криптовалюты достигнет $318 тыс США. А дальше, согласно прогнозам, рост будет взрывным.

В конце 2030 года биткоин будет стоить до $4,28 млн.

Большинство участников опроса (54%) считают, что к 2050 году криптовалюта станет доминирующей силой в мировой системе финансов.

Хотя 44% участников опроса уверены, что этого никогда не произойдет.

По состоянию на 19 июля цена биткоина составляет $30 721.

Такая стоимость криптовалюты связана с тем, что ее количество в мире ограничено.

Также на цену биткоина в большой степени влияет информационное поле, в частности заявления американского бизнесмена Илона Маска.

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Источник: Coindesk