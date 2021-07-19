19 июля в Украине отмечают День тренера. В 2021 году эту дату празднуют впервые.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ, в котором сказано, что дата установлена в поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины. Указ вступает в силу со дня его публикации — 24 июня.

Работа тренера очень важна и трудна. Они тренируют людей, помогая избавиться от лишнего веса и привести тело в порядок. А также делают огромный вклад в развитие нашей страны, воспитывая спортсменов, которые прославляют Украину.

Лучшие поздравления с Днем тренера подготовили Факты ICTV.

Поздравления с Днем тренера в открытках

Поздравления с Днем тренера в СМС

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Спасибо Вам за все победы,

За сладкий миг на пьедестале,

За то, что вы со мною рядом

И в миг триумфа и в спортзале.

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Спасибо, тренер, за поддержку,

За силу духа, доброту,

За то, что в чистом небе

Мою зажгли для всех звезду.

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Желаем Вам успеха, счастья,

К победе точно приведем,

Желаем, чтоб мечты сбывались,

И чтоб проблемы были нипочем!

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Стремления к победе и успеха,

И оставаться вечно у руля!

Сегодня поздравляем человека,

Который отдает нам всего себя!

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С Днем тренера! Удачи!

Добра, очередных высот!

И замечательной отдачи

От тех, кто с вас пример берет!