19 июля в Украине отмечают День тренера. В 2021 году эту дату празднуют впервые.
Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ, в котором сказано, что дата установлена в поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины. Указ вступает в силу со дня его публикации — 24 июня.
Работа тренера очень важна и трудна. Они тренируют людей, помогая избавиться от лишнего веса и привести тело в порядок. А также делают огромный вклад в развитие нашей страны, воспитывая спортсменов, которые прославляют Украину.
Лучшие поздравления с Днем тренера подготовили Факты ICTV.
Поздравления с Днем тренера в открытках
Поздравления с Днем тренера в СМС
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Спасибо Вам за все победы,
За сладкий миг на пьедестале,
За то, что вы со мною рядом
И в миг триумфа и в спортзале.
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Спасибо, тренер, за поддержку,
За силу духа, доброту,
За то, что в чистом небе
Мою зажгли для всех звезду.
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Желаем Вам успеха, счастья,
К победе точно приведем,
Желаем, чтоб мечты сбывались,
И чтоб проблемы были нипочем!
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Стремления к победе и успеха,
И оставаться вечно у руля!
Сегодня поздравляем человека,
Который отдает нам всего себя!
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С Днем тренера! Удачи!
Добра, очередных высот!
И замечательной отдачи
От тех, кто с вас пример берет!