Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Курбан-байрам 2021 — традиции праздника

курбан байрам 2020

В 2021 году мусульмане начинают праздновать Курбан-байрам вечером 19 июля.

Это один из главных праздников для мусульман, которое символизирует окончание хаджа, то есть святого паломничества в Мекку и ее окрестности. В этот день верующие вспоминают о милосердии Аллаха и проявляют заботу к тем, кто в ней нуждается.

К празднованию мусульмане готовятся заранее и в течение десяти дней соблюдают пост.

Традиционно Курбан-байрам начинают отмечать еще вечером накануне даты, а празднование продлится до вечера 23 июля.

Традиции праздника Курбан-байрам

Празднование Курбан-байрама принято начинать с утренней молитвы, во время которой слушают проповедь и читают Коран. А уже после намаза начинается главная часть праздника — жертвоприношение.

Согласно традициям Курбан-байрама, верующие режут барана, верблюда, корову, буйвола или козу, принося его в жертву и проявляя таким образом свое уважение и любовь к Аллаху.

Однако к этому действу мусульмане относятся очень ответственно, поскольку существуют определенные правила.

Приносить в жертву верблюда можно только, если ему уже есть пять лет. Если для жертвоприношения выбрали корову или буйвола, то они должны быть двухлетними. Овец можно резать только однолетних.

Когда животное убивают, то этого не должны видеть другие животные.

Читайте
Ураза-байрам 2021: история и традиции праздника

Согласно традициям Курбан-байрама, запрещено продавать мясо. Его нужно разделить и треть отдать беднякам или детским домам, треть — гостям и родственникам, а еще одну треть — оставить семье.

На празднование Курбан-байрама можно устраивать пышные застолья и приглашать как можно больше гостей.

К праздничному столу, как правило, подают запеченную овцу и блюда из печени и сердца. Гарниром является рис, бобовые и овощи.

Также в этот день мусульмане обязательно едят десерты, выбирая сладости с миндальным молоком и изюмом. В основном, это выпечка, печенье, бисквиты или пироги.

Кроме этого, в праздник Курбан-байрама важно делать добрые дела. В эти дни верующие стараются посещать больных, сирот, помогать бедным и заботиться о тех, кто в этом нуждается.

Читайте
Иванов день, апостолов Петра и Павла: церковный календарь на июль 2021

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка