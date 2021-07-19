В июле 2021 года прогнозируется несколько магнитных бурь. Для того, чтобы минимизировать влияние солнечных вспышек на организм и подготовиться к возможному ухудшению самочувствия, важно знать график магнитных бурь.

Дать магнитных бурь в июле 2021

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, незначительные колебания магнитосферы ожидаются 7 июля (G1). Они могут повлиять только на метеозависимых людей.

Мощная магнитная буря, которая способна вызвать ухудшение самочувствия и перепады настроения, прогнозируется 15 июля (G3).

По словам астрологов, чувствовать слабость в этот день могут даже те, кто не считает себя метеозависимым.

Еще одно незначительное колебание магнитосферы ожидается в конце июля — 29 числа (G2).

Его почувствуют те, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям и страдает хроническими головными болями.

Как уберечься от магнитных бурь в июле 2021

Не нарушайте режим сна. Спите не менее восьми часов в сутки.

Правильно питайтесь. Откажитесь от алкоголя и кофе.

Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе.

Начните день с контрастного душа.

Избегайте конфликтов и ссор.

Напомним, что ранее Факты ICTV рассказывали, как справиться с метеозависимостью. По словам специалистов, во время магнитных бурь важно контролировать давление, больше отдыхать и принимать постоянно терапию.

Также не стоит забывать о полноценном питании, прогулках и легкой физической активности.

Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца