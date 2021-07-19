Погода на неделю в Украине с 19 июля до 23 июля 2021

На этой неделе погода в Украине будет очень жаркой. Однако в четверг, 22 июля, включая проходить одиночные дожди и грозы. А уже в пятницу, 23 июля, ожидается солнечная погода без осадков на всей территории Украины, прогнозируют синоптики.

В понедельник, 19 июля, в северных, западных и центральных областях дожди, возможны грозы. На юге днем ​​до +35, на востоке до +36, в центре до +30, на севере до +32, на западе до +29 градусов. В Киеве будет идти дождь, температура днем ​​от +28 до +30.

Во вторник, 20 июля, дожди с возможными грозами перейдут на южные, западные и центральные области. На юге днем ​​до +35, на востоке до +34, в центре до +28, на севере до +27, на западе до +26. В Киеве — солнечная погода и дожди ночью, температура днем ​​- от +26 до +28.

В среду, 21 июля, во всех регионах Украины пройдут дожди с грозами, которые продлятся ночью в центральных и западных областях. На юге днем ​​до +31, на востоке до +33, в центре до +24, на севере до +25, на западе до +25. В Киеве ожидаются дожди, температура днем ​​- от +22 до +24.

В четверг, 22 июля, дожди с грозами пройдут в восточных, южных и центральных областях. На юге днем ​​до +28, на востоке до +25, в центре до +25, на севере до +25, на западе до +24. В Киеве — без осадков, температура днем ​​- от +24 до +26.

В пятницу, 23 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду на всей территории Украины, ночью тоже не будет осадков. На юге днем ​​до +27, на востоке до +25, в центре до +27, на севере до +25, на западе до +25.

В Киеве днем ​​- хорошая погода и солнышко. Синоптики призывают украинский носить головной убор и брать с собой воду. Температура в столице — от +24 до +27 градусов.