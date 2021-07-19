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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 20 июля

20 липня_календар

20 июля православные чтят память сразу четырех святых – великой княгини Московской, преподобной Евдокии, преподобного Фомы Малеина, преподобного Акакия Синайского, мученицы Кириакии Никомидийской.

Поскольку люди издавна верили, что на Евдокию начинаются сильные дожди, поэтому в народе этот день называли Авдотьей Сеногнойкой.

20 июля начинали готовить серпы и косы к жатве.

А еще – окуривали дом дымом дубовых листьев, потому что, по поверьям, это могло уберечь от пожаров.

В мире в этот день отмечают Международный день шахмат.

Именины отмечают: Акакий, Герман, Евдокия, Ефросинья, Лукьян, Никон, Сергей и Фома.

Народные приметы

  • Если 20 июля идет дождь, сено будет испорченным.
  • Если на Евдокию начнется дождь, то будет идти еще семь недель с различными промежутками времени.
  • Сгребешь сено в кучи – не страшны и тучи.

Что нельзя делать

  • Носить украшения.
  • Пренебрегать домашней работой.
  • Отказывать в помощи.

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Фото: Depositphotos

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