20 июля православные чтят память сразу четырех святых – великой княгини Московской, преподобной Евдокии, преподобного Фомы Малеина, преподобного Акакия Синайского, мученицы Кириакии Никомидийской.
Поскольку люди издавна верили, что на Евдокию начинаются сильные дожди, поэтому в народе этот день называли Авдотьей Сеногнойкой.
20 июля начинали готовить серпы и косы к жатве.
А еще – окуривали дом дымом дубовых листьев, потому что, по поверьям, это могло уберечь от пожаров.
В мире в этот день отмечают Международный день шахмат.
Именины отмечают: Акакий, Герман, Евдокия, Ефросинья, Лукьян, Никон, Сергей и Фома.
Народные приметы
- Если 20 июля идет дождь, сено будет испорченным.
- Если на Евдокию начнется дождь, то будет идти еще семь недель с различными промежутками времени.
- Сгребешь сено в кучи – не страшны и тучи.
Что нельзя делать
- Носить украшения.
- Пренебрегать домашней работой.
- Отказывать в помощи.
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