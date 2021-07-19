20 июля православные чтят память сразу четырех святых – великой княгини Московской, преподобной Евдокии, преподобного Фомы Малеина, преподобного Акакия Синайского, мученицы Кириакии Никомидийской.

Поскольку люди издавна верили, что на Евдокию начинаются сильные дожди, поэтому в народе этот день называли Авдотьей Сеногнойкой.

20 июля начинали готовить серпы и косы к жатве.

А еще – окуривали дом дымом дубовых листьев, потому что, по поверьям, это могло уберечь от пожаров.

В мире в этот день отмечают Международный день шахмат.

Именины отмечают: Акакий, Герман, Евдокия, Ефросинья, Лукьян, Никон, Сергей и Фома.

Народные приметы

Если 20 июля идет дождь, сено будет испорченным.

Если на Евдокию начнется дождь, то будет идти еще семь недель с различными промежутками времени.

Сгребешь сено в кучи – не страшны и тучи.

Что нельзя делать

Носить украшения.

Пренебрегать домашней работой.

Отказывать в помощи.

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