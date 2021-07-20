Гороскоп на июль 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на июль 2021 года составила астролог Анна Гюрсан.

Несмотря на то, что в июле нас ожидает немало напряженных дней, месяц будет активным, динамичным и дающим импульс к действию. После достаточно долгого застоя, который устроил нам ретроградный Меркурий, для нас наконец-то загорится зеленый свет.

Итак, первая декада месяца потребует от нас особого внимания и осторожности, а все потому, что Марс умудрится поконфликтовать сразу с двумя серьезными планетами — Сатурном и Ураном.

Нам с вами такая обстановка на небе может дать желание выйти за рамки общепринятых норм и нарушить правила, мы можем проявлять сверхимпульсивность и тягу к риску. Вот от риска и экстрима я бы рекомендовала держаться подальше, поскольку время достаточно травмоопасное и непредсказуемое.

Вторая декада месяца ознаменована шикарным событием — Венера и Марс соединятся. Надо ли объяснять, что это значит? Страсти разгорятся нешуточные, любовь, флирт, ревность потревожат сердца всех знаков зодиака без исключения.

Конец месяца немного успокоит и дисциплинирует нас в плане работы и повседневных дел. Чувства уступят место разуму, и поступки наши станут последовательными и продуманными.

Астро-календарь на месяц:

1 июля — напряженный аспект между Марсом и Сатурном.

4 июля — напряженный аспект между Марсом и Ураном.

10 июля — Новолуние в знаке Рака.

11 июля — Меркурий переходит в знак Рака.

13 июля — соединение Венеры и Марса.

22 июля — Венера переходит в знак Девы.

22 июля — Солнце переходит в знак Льва.

24 июля — Полнолуние в знаке Водолея.

28 июля — Меркурий переходит в знак Льва.

28 июля — Юпитер возвращается в знак Водолея.

29 июля — Марс входит в знак Девы.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль

Гороскоп для Овнов

Июль обещает быть для вас в большей степени благоприятным. Вы можете даже запланировать на это время отпуск, звезды дадут вам возможность отдохнуть и снять напряжение. В любви старайтесь не торопиться, присматривайтесь, даже если будет казаться, что это навсегда.

Гороскоп для Тельцов

Первая половина месяца может быть напряженной, вам захочется дистанцироваться от неожиданных спорных ситуаций на работе. Вторая половина месяца будет более приятной и подарит хорошие эмоции в личных отношениях.

Гороскоп для Близнецов

Вас ожидает вполне приятный месяц, возрастет ваша активность и продуктивность. Инициатива, проявленная вами, может повысить ваш доход. Оживится сфера общения, может появиться желание обучиться чему-то.

Гороскоп для Раков

Июль по праву можно назвать вашим. Энергии и харизмы вам не занимать, что естественным образом повлияет на вашу самооценку и повысит авторитет в глазах окружающих. В конце месяца может повыситься градус конфликтности, будьте сдержаны в своих оценках и реакциях.

Гороскоп для Львов

Июль для вас — один из самых значимых месяцев в этом году. У вас могут произойти ключевые события и перемены как в личной жизни, так и в вас самих. Неожиданные открытия и озарения могут кардинально поменять ваш взгляд на некоторые вещи, а кто-то из вас может даже принять судьбоносное решение.

Гороскоп для Дев

В целом неплохой месяц, вначале вас может немного штормить, особенно в эмоциональном плане, но ближе к середине июля восстановится ваш внутренний баланс и вы решитесь на какой-то шаг. Конец месяца усилит вашу удачливость и обаяние, добавит решительности и сил. Не забывайте отдыхать.

Гороскоп для Весов

Многие из вас могут оказаться перед выбором, что само по себе вы не любите, и можете переживать и сомневаться. Обратитесь за советом к друзьям — в июле они могут сыграть решающую роль и даже повлиять на ситуацию в вашей жизни. Блогеров ожидает оживление в соцсетях.

Гороскоп для Скорпионов

Вы сконцентрируетесь на работе, точнее, на продвижении себя по карьерной лестнице. Кому-то из вас даже придется столкнуться с недобросовестной конкуренцией и нечестной игрой, но вы точно с этим справитесь и оставите позади даже самых хитрых коллег.

Гороскоп для Стрельцов

Позитивный месяц, полный приятных впечатлений. Особенно ярко он пройдет у тех, кто отправится на отдых или займется подготовкой документов для поездки. Также могут продвинуться судебные и бумажные дела.

Гороскоп для Козерогов

Начало месяца может быть не самым приятным, позаботьтесь о своем здоровье и не нагружайте себя сверх меры. Начиная с середины месяца дышать станет намного легче, может улучшиться сфера финансов, а отношения с близкими станут теплее.

Гороскоп для Водолеев

Некоторое напряжение может ждать вас в отношениях с вашим партнером, а также — в финансовом плане. Будьте менее критичны к любимому человеку, тогда есть шанс, что у вашей пары откроется второе дыхание.

Гороскоп для Рыб

Напряжение, которое будет в начале июля у многих знаков зодиака, обойдет вас стороной, у вас получится умело сгладить острые углы. Вы можете потратить больше, чем планировали, но оно того стоит, приобретения будут выгодными, а эмоции — крайне положительными.