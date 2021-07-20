Магнитные бури нередко влияют на наше самочувствие, особенно на метеозависимых людей, а также лиц из групп риска. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.
Магнитные бури могут влиять на пожилых людей, детей и беременных женщин. Плохое самочувствие может быть даже у полностью здорового человека. Самыми распространенными симптомами являются головная боль, повышенное давление и усталость.
Также они вызывают обострение старых хронических болезней.
Календарь магнитных бурь на 2021 год, подготовили Факты ICTV.
Чего нельзя делать во время магнитных бурь
- загорать в период активного солнца (12.00-16.00);
- физически или психологически нагружать организм;
- употреблять много алкогольных напитков и курить;
- есть тяжелую и жирную пищу;
- истощать организм диетами;
- недостаточно спать.
Календарь магнитных бурь на 2021 год
Июль:
- 4-5 июля — астрологи прогнозируют довольно мощные магнитные бури;
- 9-10 июля — незначительные магнитные колебания;
- 12-13 июля — средняя мощность магнитных потоков.
Август:
- 2-3 августа — магнитная буря средней мощности;
- 16-17 августа — мощная буря;
- 18-20 августа — буря средней степени.
Сентябрь:
- 6 сентября — сильная магнитная буря;
- 26 сентября — мощная буря.
Октябрь:
- 1 октября — слабые магнитные потоки;
- 29 октября — незначительные магнитные колебания;
- 30 октября — продолжающаяся слабая буря.
Ноябрь:
- 11 ноября — буря небольшой мощности;
- 15 ноября — слабая по силе буря;
- 18 ноября — средняя по мощности магнитная вспышка.
Декабрь:
- 12 декабря — сильная магнитная буря.
Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. В эти даты стоит контролировать давление, больше отдыхать, получать терапию.
Не следует забывать о прогулках на свежем воздухе, полноценном питании и физической активности. Как справиться с метеозависимостью — читайте на Фактах ICTV.