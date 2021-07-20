Главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение, дата которого 2021 году приходится на 2 мая.
В целом в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Их называют переходящими, поскольку каждый год приходятся на разные числа. Мы их обозначили звездочкой*, чтобы отличать от других.
Есть также девять двунадесятых непереходящих праздников, то есть со стабильной датой, и семь великих праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.
Двунадесятые переходящие праздники в 2021
- 25 апреля* – Вход Господень в Иерусалим
- 10 июня* – Вознесение Господне
- 20 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница)
Двунадесятые непереходящие праздники в 2021
- 7 января — Рождество Христово
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
- 15 февраля — Сретение Господне
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
- 19 августа — Преображение Господне
- 28 августа – Успение Богородицы
- 21 сентября — Рождество Богородицы
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня
- 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы
Великие праздники в 2021
- 14 января — Обрезание Господне
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
- 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
В церковном календаре верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также – в какие дни нужно поминать умерших родственников.
Многодневные посты в 2021
- До 6 января длится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2020
- Великий пост – с 15 марта по 1 мая
- Петров пост – с 28 июня по 11 июля
- Успенский пост – с 14 по 27 августа
- Рождественский пост 2021-2022 – с 28 ноября 2021 по 6 января 2022
Однодневные посты в 2021
- 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
- Среды и пятницы, за исключением сплошных седмиц и Святок
Сплошные седмицы – недели в 2021, когда нет поста
- Святки: с 7 по 17 января
- Неделя Мытаря и Фарисея: с 22 по 28 февраля
- Масленица (Сырная неделя): с 8 по 14 марта
- Пасхальная (Светлая неделя): с 3 по 9 мая
- Троицкая неделя: с 21 по 27 июня
Дни особого поминовения усопших в 2021
- 6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)
- 27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста
- 3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста
- 10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста
- 11 мая – Радоница
- 9 мая – Поминовение усопших воинов
- 19 июня – Троицкая родительская суббота
- 6 ноября – Димитриевская родительская суббота
Календарь церковных праздников 2021 в Украине на каждый месяц смотрите ниже.
Январь 2021
- 6 января, среда – Сочельник, последний день Рождественского поста
- 7 января, четверг – Рождество Христово
- 7-17 января – Святки (нет постных дней)
- 14 января, четверг – Обрезание Господне (святого Василия Великого)
- 18 января, понедельник – Навечерие Богоявления, Крещенский сочельник (строгий пост)
- 19 января, вторник – Богоявление или Крещение Господне
- 20 января, среда – однодневный пост
- 22 января, пятница – однодневный пост
- 25 января, понедельник – День великомученицы Татьяны или Татьянин день
- 27 января, среда – однодневный пост
- 29 января, пятница – однодневный пост
Февраль 2021
- 3 февраля, среда – однодневный пост
- 5 февраля, пятница – однодневный пост
- 10 февраля, среда – однодневный пост
- 12 февраля, пятница – однодневный пост
- 15 февраля, понедельник – Сретение Господне
- 17 февраля, среда – однодневный пост
- 19 февраля, пятница – однодневный пост
- 22-28 февраля – неделя Мытаря и Фарисея (нет постных дней)
Март 2021
- 3 марта, среда – однодневный пост
- 5 марта, пятница – однодневный пост
- 6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)
- 8 марта, понедельник – начало Масленицы (Сырная неделя)
- 9 марта, воскресение – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи
- 14 марта – Прощеное воскресенье
- 15 марта, понедельник – начало Великого поста (воздержание от пищи)
- 22 марта, понедельник – Сорок святых или День всех святых
- 27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста
- 30 марта, вторник – День святого Алексея или Теплого Алексея
Апрель 2021
- 3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста
- 7 апреля, среда – Благовещение Пресвятой Богородицы
- 10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста
- 24 апреля – Лазарева суббота
- 25 апреля*, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
Май 2021
- 1 мая, суббота – последний день Великого поста
- 2 мая*, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение
- 3-9 мая – Пасхальная неделя (нет постных дней)
- 6 мая, четверг – Великомученика Георгия Победоносца
- 9 мая, воскресенье – Поминовение усопших воинов
- 11 мая, вторник – Радоница
- 12 мая, среда – однодневный пост
- 14 мая, пятница – однодневный пост
- 19 мая, среда – однодневный пост
- 21 мая, пятница – однодневный пост
- 22 мая, суббота – День Николая Чудотворца
- 24 мая, понедельник – Равноапостольных Кирилла и Мефодия
- 26 мая, среда – однодневный пост
- 28 мая, пятница – однодневный пост
Июнь 2021
- 2 июня, среда – однодневный пост
- 4 июня, пятница – однодневный пост
- 9 июня, среда – однодневный пост
- 10 июня*, четверг – Вознесение Господне
- 11 июня, пятница – однодневный пост
- 16 июня, среда – однодневный пост
- 18 июня, пятница – однодневный пост
- 19 июня – Троицкая родительская суббота
- 20 июня*, воскресенье – День Святой Троицы (Пятидесятница), третье Обретение главы Иоанна Предтечи
- 21-27 июня – Троицкая неделя (нет постных дней)
- 28 июня, понедельник – начало многодневного Петровского поста
Июль 2021
- 7 июля, среда – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
- 8 июля, четверг – День Петра и Хавроньи
- 11 июля, воскресенье – окончание многодневного Петровского поста
- 12 июля, понедельник – День святых апостолов Петра и Павла
- 14 июля, среда – однодневный пост
- 16 июля, пятница – однодневный пост
- 21 июля, среда – однодневный пост
- 23 июля, пятница – однодневный пост
- 28 июля, среда – День крещения Киевской Руси-Украины
- 30 июля, пятница – однодневный пост
Август 2021
- 2 августа, понедельник – Ильин день
- 4 августа, среда – однодневный пост
- 6 августа, пятница – однодневный пост
- 9 августа, понедельник – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона
- 11 августа, среда – однодневный пост
- 13 августа, пятница – однодневный пост
- 14 августа, суббота – Медовый Спас или Маковея
- 14-27 августа – многодневный Успенский пост
- 19 августа, четверг – Преображение Господне или Яблочный Спас
- 28 августа, суббота – Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа, воскресенье – Ореховый Спас
Сентябрь 2021
- 1 сентября, среда – однодневный пост
- 3 сентября, пятница – однодневный пост
- 8 сентября, среда – однодневный пост
- 10 сентября, пятница – однодневный пост
- 11 сентября, суббота – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)
- 15 сентября, среда – однодневный пост
- 17 сентября, пятница – однодневный пост
- 19 сентября, воскресенье – Михайлово чудо
- 21 сентября, вторник – Рождество Пресвятой Богородицы
- 22 сентября, среда – однодневный пост
- 24 сентября, пятница – однодневный пост
- 27 сентября, понедельник – Воздвижение Креста Господня (строгий пост)
- 29 сентября, среда – однодневный пост
- 30 сентября, четверг – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии
Октябрь 2021
- 1 октября, пятница – однодневный пост
- 6 октября, среда – однодневный пост
- 8 октября, пятница – День памяти преподобного Сергия (однодневный пост)
- 13 октября, среда – однодневный пост
- 14 октября, четверг – Покров Пресвятой Богородицы
- 15 октября, пятница – однодневный пост
- 20 октября, среда – однодневный пост
- 22 октября, пятница – однодневный пост
- 27 октября, среда – однодневный пост
- 29 октября, пятница – однодневный пост
Ноябрь 2021
- 3 ноября, среда – однодневный пост
- 4 ноября, четверг – Казанской иконы Божьей матери
- 5 ноября, пятница – однодневный пост
- 6 ноября – Димитриевская родительская суббота
- 8 ноября, понедельник – великомученика Димитрия Солунского
- 10 ноября, среда – Параскева-Пятница или День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница (однодневный пост)
- 12 ноября, пятница – однодневный пост
- 17 ноября, среда – однодневный пост
- 19 ноября, пятница – однодневный пост
- 21 ноября, воскресенье – День святого Михаила
- 24 ноября, среда – однодневный пост
- 26 ноября, пятница – однодневный пост
- 28 ноября, воскресенье – начало многодневного Рождественского поста
Декабрь 2021
- 4 декабря, суббота – Введение в храм Пресвятой Богородицы
- 7 декабря, вторник – День памяти великомученицы Екатерины
- 13 декабря, понедельник – День святого Андрея Первозванного
- 17 декабря, пятница – День великомученицы Варвары
- 18 декабря, суббота – День преподобного Саввы
- 19 декабря, воскресенье – День святого Николая
- 22 декабря, среда – День святой Анны.