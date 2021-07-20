В последний месяц лета украинцы получат дополнительный выходной день, поскольку в календаре на август 2021 есть важный государственный праздник — День независимости. Всего третий месяц лета подарит нам 21 рабочий день и 10 выходных.
Кроме Дня независимости, в августе украинцы также празднуют Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День Государственного Флага, День авиации Украины и День шахтера.
Также в последний месяц лета отмечают Международный день светофора, Международный день коренных народов мира и Международный день молодежи.
Православные верующие отметят Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Календарь праздников на август 2021:
- 1 августа — День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания
- 5 августа — Международный день светофора
- 6 августа — Международный день Врачи мира за мир
- 8 августа- День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя, Всемирный день кошки, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии
- 9 августа — Международный день коренных народов мира
- 12 августа — Международный день молодежи
- 13 августа — Всемирный день левши
- 14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея
- 15 августа — День археолога
- 19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас, День пасечника, Всемирный день гуманитарной помощи
- 21 августа — Всемирный день бездомных животных
- 23 августа — День Государственного Флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
- 24 августа — День Независимости Украины, День рождения картофельных чипсов
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, День авиации Украины, День дальнобойщика
- 29 августа — Ореховый Спас, День шахтера, Международный день действий против ядерных испытаний
- 30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений