Как научиться играть в шахматы

Каждая из шести фигур имеет свой ход. Фигуры не могут перепрыгивать через другие (исключение — лошадь) или становиться в клетку, где уже есть фигура этого же цвета.

Однако фигуры могут стать на место соперника. Их обычно размещают так, чтобы они угрожали фигурам другого игрока взятием (стать в клетку, где стоит фигура соперника, заменив ее), или чтобы защищали свои фигуры, которым грозит взятие.

Ход короля в шахматах

Король — важнейшая фигура, но в то же время одна из самых слабых. Король может ходить только на одну клетку в любом направлении: вверх, вниз, в стороны и по диагонали. Когда короля атакует другая фигура — это шах.

Ход ферзя в шахматах

Ферзь — самая сильная фигура. Она может ходить прямо в любом направлении — вперед, назад, в стороны или по диагонали. Однако ферзь не может перепрыгивать через другие фигуры.

Ход ладьи в шахматах

Ладья может ходить на любое число клеток, но только вперед, назад и в стороны. Ладьи особенно сильны, когда они защищают друг друга и действуют совместно.

Ход слона в шахматах

Слон также может ходить на любое число клеток, соединенных углами по диагонали. Каждому слону доступна только половина клеток одного цвета.

Ход коня в шахматах

Кони ходят несколько по-другому — на две клетки в одном направлении и далее — на одну клетку под углом 90 градусов, буквой Г. Конь — единственная фигура, способная перепрыгивать через другие фигуры.

Ход пешки в шахматах

Пешка — фигура, которая ходит только вперед, а берет — по диагонали. Эта фигура может передвигаться только на одну клетку за ход. Если другая фигура находится прямо перед пешкой, то та не может сделать ход вперед.