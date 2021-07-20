Как научиться играть в шахматы

Шаг 1. Знакомство с фигурами и доской
Шахматы — это игра между двумя людьми на противоположных сторонах доски, расчерченной на 64 ячейки светлого и темного цветов.
Различают шесть шахматных фигур: король, ферзь, ладья, слон, конь и пешка.
Их расставляют всегда одинаково. Горизонтальный второй ряд занимают пешки. Туры стоят в углах, возле них — лошади, далее — слоны. Ферзь стоит посередине на клеточке своего цвета, а король занимает оставшуюся часть поля.
У каждого игрока есть по 16 фигур белого и черного цветов (1 король, 1 ферзь, 2 ладьи, 2 слона, 2 лошади и 8 пешек).
Шахматная доска разделена на ровные квадратные клеточки. Вертикальные ряды полей обозначаются латинскими буквами от A до H слева направо, а горизонтальные — цифрами от 1 до 8 снизу вверх.
Шаг 2. Ходы, тактика и исключения в игре в шахматах
Каждая из шести фигур имеет свой ход. Фигуры не могут перепрыгивать через другие (исключение — лошадь) или становиться в клетку, где уже есть фигура этого же цвета.
Однако фигуры могут стать на место соперника. Их обычно размещают так, чтобы они угрожали фигурам другого игрока взятием (стать в клетку, где стоит фигура соперника, заменив ее), или чтобы защищали свои фигуры, которым грозит взятие.
Ход короля в шахматах
Король — важнейшая фигура, но в то же время одна из самых слабых. Король может ходить только на одну клетку в любом направлении: вверх, вниз, в стороны и по диагонали. Когда короля атакует другая фигура — это шах.
Ход ферзя в шахматах
Ферзь — самая сильная фигура. Она может ходить прямо в любом направлении — вперед, назад, в стороны или по диагонали. Однако ферзь не может перепрыгивать через другие фигуры.
Ход ладьи в шахматах
Ладья может ходить на любое число клеток, но только вперед, назад и в стороны. Ладьи особенно сильны, когда они защищают друг друга и действуют совместно.
Ход слона в шахматах
Слон также может ходить на любое число клеток, соединенных углами по диагонали. Каждому слону доступна только половина клеток одного цвета.
Ход коня в шахматах
Кони ходят несколько по-другому — на две клетки в одном направлении и далее — на одну клетку под углом 90 градусов, буквой Г. Конь — единственная фигура, способная перепрыгивать через другие фигуры.
Ход пешки в шахматах
Пешка — фигура, которая ходит только вперед, а берет — по диагонали. Эта фигура может передвигаться только на одну клетку за ход. Если другая фигура находится прямо перед пешкой, то та не может сделать ход вперед.
Шаг 3. Изучение основ игры в шахматы
Пешка превращается в шахматах
У пешки есть одна особенность: дойдя до противоположной стороны доски, фигура может стать любой другой фигурой — это называется пешечное преобразование.
Взятие на проходе
Также пешка может осуществлять взятие на проходе. То есть брать фигуру пешку другого игрока, которая была перемещена одновременно на две клетки игрового поля.
Рокировка
Это особое правило шахмат, которое позволяет сделать две важные вещи за один ход: обезопасить по возможности короля и вывести из угла ладью, задействовав ее в игру.
Суть рокировки: король меняет положение в сторону своей ладьи на две клетки, после чего ладья делает переход на ту клетку, которую король только что пересек.
Рокировку можно выполнять при следующих условиях:
- король ни разу не ходил;
- ладья, которая осуществляет рокировку, также ни разу не играла;
- между королем и ладьей нет других фигур;
- король не находится под шахом и не пересекает поле, атакованное противником.
Контроль центра доски
Нужно пытаться контролировать центр доски своими фигурами и пешками, и не давать этого сделать сопернику. Если центр в ваших руках — то вам больше места для маневров фигур, а противнику — сложнее расположить свои фигуры.
Шаг 4. Первый ход и правила игры
Шахматист, который играет белыми фигурами, всегда ходит первым. Чтобы решить, кто будет играть белыми фигурами, как правило, подбрасывают монету, и таким образом решают. Ходы делают в такой последовательности: белые — черные, и так по очереди до конца игры.
Шаг 5. Мат, ничья и победа в игре в шахматы
Шахматная партия может завершиться несколькими способами: матом, ничьей, сдачей и поражением по времени.
Как поставить мат в шахматах
Поставить мат королю соперника — это главная цель игры. На доске есть мат, когда один из игроков не может защититься от шаха.
Есть три способа, как защититься от шаха:
- отступить на другое поле (но без рокировки);
- закрыться от шаха другой фигурой;
- взять фигуру, напавшую на короля.
Если король не может избежать мата — партия завершена.
Когда ничейная шахматная партия
Шахматная партия завершается ничьей в следующих случаях:
- когда на доске возникает пат, то есть если у игрока во время его хода нет ни одного возможного варианта, а король не находится под шахом;
- если шахматисты просто согласятся на ничью — эта партия завершится;
- если на доске остается недостаточно фигур, чтобы поставить мат;
- если за последние 50 ходов не взято и не было продвижения пешек.
Шаг 6. Играть в шахматы нужно чаще
Самое важное в шахматах — это постоянная игра и изучение правил. Играть в шахматы можно с кем угодно: с родителями, друзьями, или онлайн с другими игроками. Ведь чем больше играем, тем сильнее становимся.
Больше всего практики дает интернет. Есть множество сервисов, сайтов и приложений, где можно сыграть шахматную партию с компьютером или реальными соперниками.
Самый известный и самый интересный портал — Chess.com.
Шаг 7. Видеоуроки и книги по изучению игры в шахматы
Благодаря интернету, а также книгам можно найти множество интересных учебных курсов, которые помогут разобраться, как научиться играть в шахматы.
Рекомендуемые учебники для начинающих — это Книга начинающего шахматиста Григория Левенфиша, Шахматы для начинающих: правила, навыки, тактики Николая Калиниченко, Тайны шахматной доски Ивана Хабинца.
Еще один способ — это видеоуроки. Быстро, доступно, полезно можно получить базовые знания о том, как правильно играть в шахматы и строить тактики.
YouTube-каналы, посвященные шахматам:
The Chess Website — канал, где объясняют базовые вещи. Здесь можно узнать о первых ходах для новичков, а также о самых сложных партиях чемпионов. С помощью канала вы убедитесь, что можно научиться играть в шахматы с нуля и развивать свое мастерство.
iChess.net — канал, который объясняет, что такое шахматы, даст немного азарта и вдохновит на новые свершения.
ШахМатКанал — канал, посвященный проведению видеотурниров, и детальному анализу после игры ошибок и успехов.