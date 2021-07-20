Международный день торта традиционно отмечают 20 июля. Празднование этого дня во всем мире проходит под девизом I Cake You, что означает Я приду к тебе с тортом.

Экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская призналась, что ее любимым десертом является Наполеон.

Более того, этот торт обожает вся ее семья, поэтому его можно приготовить по случаю праздника.

Как приготовить торт Наполеон по рецепту Елизаветы Глинской — читайте далее в материале.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло (замороженное, жирность 82%) — 200 г

сметана (8 ст. л., жирность 10-20%) — 200 г

яйца (1 шт) — 50 г

сода (0,5 ч. л. с горкой) — 7 г

соль (на кончике ножа) — 1 г

мука (3,1 стакана объемом 250 мл) — 500 г

Ингредиенты для крема:

молоко — 1 л

яйца (5 шт) — 250 г

кукурузный крахмал (1,3 ст. л. с горкой) — 40 г

мука (1,5 ст. л. с горкой) — 40 г

сахар (8 ст. л. с горкой) — 200 г

сливочное масло (холодное, жирность 82%) — 200 г

стручок ванили (по желанию), можно заменить на ванильный сахар

Приготовление теста:

Насыпьте муку на противень, натрите масло с помощью терки в муку, смешайте. Перемешайте в миске сметану, яйцо и пищевую соду. Добавьте в крошку жидкие ингредиенты, замесите тесто. Разделите на 11 равных частей. Оберните каждую часть пищевой пленкой и уберите в холодильник на два часа. Достаньте по одному кусочку теста из холодильника и раскатайте в круг диаметром 24 см (под форму диаметром 22 см). Срежьте все лишнее, наколите вилкой. Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 5-6 минут. Раскатайте так же и отправьте выпекаться оставшиеся 10 кусочков теста.

Приготовление крема:

Налейте молоко в сотейник, прогрейте до парения. Соедините яйца с сахаром. Перемешайте, добавьте муку и кукурузный крахмал, снова перемешайте до однородности. Треть молока вылейте в яично-мучную смесь, перемешайте и верните в сотейник. На среднем огне, при постоянном помешивании доведите до кипения. Дайте покипеть 30 секунд и снимите с огня. Переложите в миску, добавьте семена ванили. Перемешайте. Добавьте кубики холодного сливочного масла, перемешайте до однородности.

Собираем торт:

Выстелите дно формы пергаментом, уложите на дно корж. Смажьте тремя столовыми ложками крема. Таким же образом уложите и перемажьте все 10 коржей. Оставшийся корж измельчите в крошку и соедините с обжаренным дробленым грецким орехом. Присыпьте верхушку торта измельченной крошкой. Оставьте торт на несколько часов при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 5-6 часов. Снимите форму с торта, присыпьте крошкой борта.

Наполеон от Елизаветы Глинской — пошаговый видеорецепт

Фото: Лиза Глинская