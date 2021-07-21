21 июля 2021 года православные христиане будут отмечать праздник явления Казанской иконы Божией Матери.
На иконе изображена Богородицы вместе с Иисуса Христом, которые обращены лицом к людям.
Согласно легенде, икона была написана спустя некоторое время после завоевания Казани царем Иваном Грозным, чтобы укрепить православие, поскольку местные жители оказывали христианам активное сопротивление.
О том, какие еще праздники и Дни ангела отмечаются в этот день, а также приметы и запреты на 21 июля читайте в материале Фактов ICTV.
21 июля – какой сегодня праздник.
21 июля католики отмечают День пророка Иезекииля. Он родился в 622 году до нашей эры на территории Иудеи.
В 597 году до н.э. он отправился в Вавилон вместе с группой переселенцев из своего народа, где открыл в себе дар пророчества.
Известность он обрел, как автор одной из книг Ветхого Завета — Книги пророка Иезекииля.
Кроме того, у мусульман 21 августа 2021 года отмечаются Дни Ат-Ташрик. Это продолжение праздника жертвоприношения Курбан-Байрам.
21 июля по народному календарю сегодня праздник Прокопия. Крестьяне начинали работы по сбору урожая.
Приметы на 21 июля
- Если пчелы в этот день агрессивные – вскоре наступит жара и засуха;
- если стручки акации доспели — пора собирать урожай с ржаной нивы;
- если колосок на Прокопия заткнуть за пояс – спина не будет болеть до конца лета.
Что нельзя делать 21 июля
- В этот день нельзя купаться — иначе можно потревожить Водяного, который может потянуть под воду;
- нельзя выезжать в дальний путь – иначе в дороге могут начаться проблемы.
- нельзя делать работу по дому – иначе можно накликать беду;
Именины 21 июля
В среду, 21 июля, День ангела празднуют: Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.