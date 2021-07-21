21 июля 2021 года православные христиане будут отмечать праздник явления Казанской иконы Божией Матери.

На иконе изображена Богородицы вместе с Иисуса Христом, которые обращены лицом к людям.

Согласно легенде, икона была написана спустя некоторое время после завоевания Казани царем Иваном Грозным, чтобы укрепить православие, поскольку местные жители оказывали христианам активное сопротивление.

О том, какие еще праздники и Дни ангела отмечаются в этот день, а также приметы и запреты на 21 июля читайте в материале Фактов ICTV.

21 июля – какой сегодня праздник.

21 июля католики отмечают День пророка Иезекииля. Он родился в 622 году до нашей эры на территории Иудеи.

В 597 году до н.э. он отправился в Вавилон вместе с группой переселенцев из своего народа, где открыл в себе дар пророчества.

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Известность он обрел, как автор одной из книг Ветхого Завета — Книги пророка Иезекииля.

Кроме того, у мусульман 21 августа 2021 года отмечаются Дни Ат-Ташрик. Это продолжение праздника жертвоприношения Курбан-Байрам.

21 июля по народному календарю сегодня праздник Прокопия. Крестьяне начинали работы по сбору урожая.

Приметы на 21 июля

Если пчелы в этот день агрессивные – вскоре наступит жара и засуха;

если стручки акации доспели — пора собирать урожай с ржаной нивы;

если колосок на Прокопия заткнуть за пояс – спина не будет болеть до конца лета.

Что нельзя делать 21 июля

В этот день нельзя купаться — иначе можно потревожить Водяного, который может потянуть под воду;

нельзя выезжать в дальний путь – иначе в дороге могут начаться проблемы.

нельзя делать работу по дому – иначе можно накликать беду;

Именины 21 июля

В среду, 21 июля, День ангела празднуют: Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.