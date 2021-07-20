Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Остановиться будет сложно: рецепт Медовика-тирамису от Алекса Якутова

шеф Алекс Якутов

20 июня в мире отмечают Международный день торта. Этот сладкий праздник символизирует мир и дружбу между людьми и целыми народами.

Сегодня стоит приготовить любимый десерт и полакомиться им в торжественной обстановке вместе с лучшими друзьями.

По этому случаю шеф реалити Адская кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом приготовления Медовика-тирамису.

Это блюдо шеф разрабатывал специально для меню собственного ресторана. Алекс уверен, что Медовик-тирамису точно изменит ваше представление о десертах. А попробовав первый кусочек, остановиться будет очень сложно.

Ингредиенты для коржей:

  • мука — 250 г
  • яйца — 50 г
  • сахар — 100 г
  • сливочное масло — 40 г
  • мед — 55 г
  • разрыхлитель — 6 г

Ингредиенты для крема:

  • сливки 35% — 400 г
  • кофе (жидкость) — 80 г
  • мед — 65 г
  • яичные желтки — 155 г
  • желатин — 15 г

Ингредиенты для мусса:

  • молоко — 75 г
  • сливки 35% — 75 г (1)
  • яичные желтки — 30 г
  • сахар — 40 г
  • 1 стручок ванили (можно без него)
  • желатин — 10 г
  • сливки 35% — 225 г (2)

Приготовление:

  1. На водяной бане нагрейте яйца и сахар, слегка перемешивая. Добавьте мед, масло, разрыхлитель и нагрейте все до 55 градусов.
  2. Снимите с огня, добавьте муку и замесите тесто.
  3. Раскатайте тонкие лепешки, около 1 мм в толщину. Чем тоньше, тем лучше, поскольку тесто будет подниматься в духовке.
  4. Готовьте по 4-5 минут при 200 градусах.

Приготовление крема:

  1. Смешайте желатин с водой, а затем смешайте желтки с желатином.
  2. Нагрейте сливки с кофе до кипения и влейте их в яично-медовую смесь. Нагрейте до 85 градусов.
  3. Добавьте набухший желатин и охладите смесь до 40 градусов.
  4. Соберите торт в форме, потому что крем получится жидким. Поставьте в холод.

Приготовление мусса:

  • Доведите до кипения молоко со сливками (75 г). Слегка взбейте желтки с сахаром. Соедините обе смеси и прогрейте до 85 градусов.
  • Добавьте набухший желатин. Перемешайте и остудите до 25 градусов.
  • Взбейте остатки сливок и добавьте к крему. Используйте последним слоем при собирании торта.
  • При подаче сверху обильно посыпьте какао.

Медовик-тирамису

Читайте
Как приготовить Наполеон - пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Фото: Новый канал, Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка