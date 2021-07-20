20 июня в мире отмечают Международный день торта. Этот сладкий праздник символизирует мир и дружбу между людьми и целыми народами.
Сегодня стоит приготовить любимый десерт и полакомиться им в торжественной обстановке вместе с лучшими друзьями.
По этому случаю шеф реалити Адская кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом приготовления Медовика-тирамису.
Это блюдо шеф разрабатывал специально для меню собственного ресторана. Алекс уверен, что Медовик-тирамису точно изменит ваше представление о десертах. А попробовав первый кусочек, остановиться будет очень сложно.
Ингредиенты для коржей:
- мука — 250 г
- яйца — 50 г
- сахар — 100 г
- сливочное масло — 40 г
- мед — 55 г
- разрыхлитель — 6 г
Ингредиенты для крема:
- сливки 35% — 400 г
- кофе (жидкость) — 80 г
- мед — 65 г
- яичные желтки — 155 г
- желатин — 15 г
Ингредиенты для мусса:
- молоко — 75 г
- сливки 35% — 75 г (1)
- яичные желтки — 30 г
- сахар — 40 г
- 1 стручок ванили (можно без него)
- желатин — 10 г
- сливки 35% — 225 г (2)
Приготовление:
- На водяной бане нагрейте яйца и сахар, слегка перемешивая. Добавьте мед, масло, разрыхлитель и нагрейте все до 55 градусов.
- Снимите с огня, добавьте муку и замесите тесто.
- Раскатайте тонкие лепешки, около 1 мм в толщину. Чем тоньше, тем лучше, поскольку тесто будет подниматься в духовке.
- Готовьте по 4-5 минут при 200 градусах.
Приготовление крема:
- Смешайте желатин с водой, а затем смешайте желтки с желатином.
- Нагрейте сливки с кофе до кипения и влейте их в яично-медовую смесь. Нагрейте до 85 градусов.
- Добавьте набухший желатин и охладите смесь до 40 градусов.
- Соберите торт в форме, потому что крем получится жидким. Поставьте в холод.
Приготовление мусса:
- Доведите до кипения молоко со сливками (75 г). Слегка взбейте желтки с сахаром. Соедините обе смеси и прогрейте до 85 градусов.
- Добавьте набухший желатин. Перемешайте и остудите до 25 градусов.
- Взбейте остатки сливок и добавьте к крему. Используйте последним слоем при собирании торта.
- При подаче сверху обильно посыпьте какао.
Фото: Новый канал, Depositphotos