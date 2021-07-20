20 июня в мире отмечают Международный день торта. Этот сладкий праздник символизирует мир и дружбу между людьми и целыми народами.

Сегодня стоит приготовить любимый десерт и полакомиться им в торжественной обстановке вместе с лучшими друзьями.

По этому случаю шеф реалити Адская кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом приготовления Медовика-тирамису.

Это блюдо шеф разрабатывал специально для меню собственного ресторана. Алекс уверен, что Медовик-тирамису точно изменит ваше представление о десертах. А попробовав первый кусочек, остановиться будет очень сложно.

Ингредиенты для коржей:

мука — 250 г

яйца — 50 г

сахар — 100 г

сливочное масло — 40 г

мед — 55 г

разрыхлитель — 6 г

Ингредиенты для крема:

сливки 35% — 400 г

кофе (жидкость) — 80 г

мед — 65 г

яичные желтки — 155 г

желатин — 15 г

Ингредиенты для мусса:

молоко — 75 г

сливки 35% — 75 г (1)

яичные желтки — 30 г

сахар — 40 г

1 стручок ванили (можно без него)

желатин — 10 г

сливки 35% — 225 г (2)

Приготовление:

На водяной бане нагрейте яйца и сахар, слегка перемешивая. Добавьте мед, масло, разрыхлитель и нагрейте все до 55 градусов. Снимите с огня, добавьте муку и замесите тесто. Раскатайте тонкие лепешки, около 1 мм в толщину. Чем тоньше, тем лучше, поскольку тесто будет подниматься в духовке. Готовьте по 4-5 минут при 200 градусах.

Приготовление крема:

Смешайте желатин с водой, а затем смешайте желтки с желатином. Нагрейте сливки с кофе до кипения и влейте их в яично-медовую смесь. Нагрейте до 85 градусов. Добавьте набухший желатин и охладите смесь до 40 градусов. Соберите торт в форме, потому что крем получится жидким. Поставьте в холод.

Приготовление мусса:

Доведите до кипения молоко со сливками (75 г). Слегка взбейте желтки с сахаром. Соедините обе смеси и прогрейте до 85 градусов.

Добавьте набухший желатин. Перемешайте и остудите до 25 градусов.

Взбейте остатки сливок и добавьте к крему. Используйте последним слоем при собирании торта.

При подаче сверху обильно посыпьте какао.

Фото: Новый канал, Depositphotos