21 июня 2021 года исполняется 115 лет со дня рождения украинской поэтессы Елены Телиги.

Она вошла в историю как человек, который всю жизнь был отдан идее национального возрождения.

Поэтесса развивала лучшие традиции украинской литературы, а одной из главных тем ее лирики была роль женщины в жизни нации.

Несмотря на сложные времена, большевистские репрессии и эмиграцию, Елена всегда оставалась волевой и дисциплинированной личностью.

Жизнь Телиги трагически оборвалась в 35 лет, когда она была расстреляна немецкими оккупантами в Бабьем Яру. За свою жизнь поэтесса не успела выдать ни одной собственной книги, а большинство ее стихов потерялись.

Факты ICTV подготовили тест для того, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете биографию и творчество Елены Телиги.

Елена Телига родилась 21 июля 1906 года на территории Российской империи в семье известного ученого, инженера-гидротехника.

Ее родители, которые родом из Украины, вскоре эмигрировали в Западную Европу. Со своим мужем Михаилом поэтесса познакомилась на одном из студенческих вечеров.

После обучения в Украинском институте имени М. Драгоманова Елена работала манекенщицей.

Из-за трудного материального положения она была вынуждена работать на низкооплачиваемых работах. Подробнее о биографии и творчестве Елены Телиги — читайте на Фактах ICTV.