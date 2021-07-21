День Казанской иконы Божьей Матери: история, приметы и запреты

Ежегодно 21 июля верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Христиане уверены, что эта икона является чудотворной, а также помогает бороться с недугами и проблемами.

Считается, что явление иконы произошло 21 июля 1579 года. Тогда в Казани был сильный пожар, который уничтожил много домов и сооружений.

Богородица трижды появлялась во сне 9-летней Матроне и просила откопать ее икону в пепелище сгоревшего дома.

Сначала девочке никто не верил, но потом ее мать согласилась пойти в указанное место. Там они нашли красивую икону, которая совсем не пострадала от огня.

С тех пор, в Казанской иконы Божьей Матери просят здоровья, исцеления от тяжелых болезней и благополучия.

Она считается покровительницей женщин, поэтому ей молятся для избавления от скорби и печали.

Что нужно делать в День Казанской иконы Божьей Матери

Посещать церковь и исповедоваться;

устраивать гулянья;

отмечать свадьбы.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери

Злоупотреблять алкоголем;

вступать в конфликтные ситуации;

завидовать и обсуждать;

совершать магические обряды;

шить и стирать;

заниматься физическим тяжелым трудом.