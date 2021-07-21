День Казанской иконы Божьей Матери: история, приметы и запреты

Ежегодно 21 июля верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Христиане уверены, что эта икона является чудотворной, а также помогает бороться с недугами и проблемами.
Считается, что явление иконы произошло 21 июля 1579 года. Тогда в Казани был сильный пожар, который уничтожил много домов и сооружений.
Богородица трижды появлялась во сне 9-летней Матроне и просила откопать ее икону в пепелище сгоревшего дома.
Сначала девочке никто не верил, но потом ее мать согласилась пойти в указанное место. Там они нашли красивую икону, которая совсем не пострадала от огня.
С тех пор, в Казанской иконы Божьей Матери просят здоровья, исцеления от тяжелых болезней и благополучия.
Она считается покровительницей женщин, поэтому ей молятся для избавления от скорби и печали.
Что нужно делать в День Казанской иконы Божьей Матери
- Посещать церковь и исповедоваться;
- устраивать гулянья;
- отмечать свадьбы.
Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери
- Злоупотреблять алкоголем;
- вступать в конфликтные ситуации;
- завидовать и обсуждать;
- совершать магические обряды;
- шить и стирать;
- заниматься физическим тяжелым трудом.