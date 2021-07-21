Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День Казанской иконы Божьей Матери: история, приметы и запреты

День Казанської ікони Божої Матері

Ежегодно 21 июля верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Христиане уверены, что эта икона является чудотворной, а также помогает бороться с недугами и проблемами.

Считается, что явление иконы произошло 21 июля 1579 года. Тогда в Казани был сильный пожар, который уничтожил много домов и сооружений.

Богородица трижды появлялась во сне 9-летней Матроне и просила откопать ее икону в пепелище сгоревшего дома.

Сначала девочке никто не верил, но потом ее мать согласилась пойти в указанное место. Там они нашли красивую икону, которая совсем не пострадала от огня.

С тех пор, в Казанской иконы Божьей Матери просят здоровья, исцеления от тяжелых болезней и благополучия.

Она считается покровительницей женщин, поэтому ей молятся для избавления от скорби и печали.

Что нужно делать в День Казанской иконы Божьей Матери

  • Посещать церковь и исповедоваться;
  • устраивать гулянья;
  • отмечать свадьбы.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери

  • Злоупотреблять алкоголем;
  • вступать в конфликтные ситуации;
  • завидовать и обсуждать;
  • совершать магические обряды;
  • шить и стирать;
  • заниматься физическим тяжелым трудом.
Читайте
Церковный календарь праздников на август 2021

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка