Гороскоп на неделю, с 19 по 25 июля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

В начале недели интуиция, восприимчивость будут на высоте. Поэтому в этот период стоит прислушиваться к идеям, ведь возможны озарения. Начиная с 22 июля Венера переходит в знак Девы, в котором пробудет до середины августа. Поэтому в целом поменяется фон в выстраивании отношений с людьми. Венера в Деве настраивает на более строгое и критичное отношение к окружающим.

Одновременно с Венерой Солнце переходит в знак Льва. Здесь оно самое яркое, жаркое и сильное, а значит, мы попадаем и в более эгоистичный период. В это время хочется отстаивать свое Я. И очень показательными в смысле отстаивания себя и выстраивания отношений будут выходные, так как 24 июля состоится полнолуние, которое ярко высветит именно эту тему.

Эти дни чреваты разрывами отношений, конфликтами, увольнениями. Но у каждого знака могут подниматься проблемы в своих сферах. И у кого-то будут ресурсы на конфликт, а у кого-то – нет. Если вы ощущаете сейчас недостаток ресурса, постарайтесь дать себе хотя бы пару дней отдыха на восстановление, чтобы в дни около полнолуния действовать из ресурсного состояния.

Гороскоп для Овнов

Овны сейчас настроены достаточно воинственно, и могут многого добиться. Однако более благоприятной для них будет вторая половина недели, начиная с четверга. Полнолуние не должно принести особых проблем, если только не задействованы важные точки гороскопа. Увеличивается риск каких-то ненужных покупок, поэтому стоит более взвешенно подходить к приобретениям. В целом это хорошее время, чтобы отдохнуть, перевести дух, потому что в дальнейшем придется больше внимания уделять работе, здоровью.

Гороскоп для Тельцов

До среды у вас продолжается активный период решения документальных вопросов, обсуждения идей, встреч с близкими людьми. А вот с четверга — хорошее время, чтобы проанализировать свои отношения, разложить по полочкам то, что вы имеете на данный момент. Также это время больших надежд, но не стоит слишком на них полагаться. Лучше сконцентрироваться на анализе, чем на мечтаниях. В дни около полнолуния могут возникнуть конфликты, связанные со статусом, карьерой. Приходится доказывать свое право на то, что вы уже имеете.

Гороскоп для Близнецов

В первую половину недели у вас могут быть интересные идеи для самореализации, могут поступать предложения для финансового развития (их стоит рассмотреть). А вот с четверга уже можно начать какое-то облагораживание своего дома, своего тыла. Вы можете смело браться за то, чтобы наводить везде порядки. Вы ощутите прилив сил от того, что выстраиваете пространство под себя. Выходные хорошо посвятить обучению, прочтению книги, которую вы давно откладывали, или любому занятию, связанному с саморазвитием.

Гороскоп для Раков

У Раков подходит к концу месяц дней рождений. Но еще до конца июля хорошо анализировать собственную жизнь, вы можете обнаружить в себе скрытые возможности. С 22 июля Солнце уже переходит в знак Льва. В этот период смещаются акценты: стоит задуматься уже не только о том, чего хотите вы сами, но и о том, что нужно окружающим. 22-24 июля могут быть не слишком ресурсными, поэтому не стоит планировать на эти даты что-то важное. Будьте внимательны к тратам, запоминайте, что и куда вы кладете, так как есть риск потерять ценную вещь.

Гороскоп для Львов

Вас можно поздравить с началом месяца ваших дней рождений — с 22 июля. Перед днем рождения хорошо подводить итоги года, для этого отлично подходят первые три дня недели. Если вы еще хотите приобрести какой-то подарок или просто побаловать себя, постарайтесь это сделать в первую половину недели. С четверга и до конца недели покупки могут быть не такими удачными, даже если вы об этом долго мечтали. Начинают накаляться отношения с партнерами, и это будет только начало, если вы не находитесь в конфликте на данный момент. Поэтому берегите отношения, и не позволяйте им разрушаться. Особенно обратите внимание на дни полнолуния, когда повышен риск отдаления и разрыва отношений.

Гороскоп для Дев

У Дев будет достаточно креативное начало недели, которое хорошо подходит для работы в группе: поиска решений, коллективных исследований. С 22 июля, когда Венера перейдет в знак Девы, вы ощутите потребность заняться своим здоровьем, внешностью, привычками. Это хорошее время для вас, чтобы избавиться от вредных привычек и обрести полезные. На этой неделе вас также ожидает некий вызов. Вас может что-то отвлекать от любимого занятия, а это будет очень сильно раздражать. Вы даже можете пойти на крупные конфликты, чтобы отстоять свои позиции.

Гороскоп для Весов

Это правильное время для отпуска, особенно начиная с четверга, а до этого стоит выдержать напор на работе. В этом вам поможет умение договариваться людьми и креативное мышление. Постепенно отходит на второй план потребность в налаживании гармонии в отношениях с людьми, в создании групп, и даже в романтических порывах. Акцент перемещается на себя, на собственное здоровье. В конце недели лучше заниматься тем, что действительно вам нравится, по возможности не брать на себя изнурительные или неприятные обязанности.

Гороскоп для Скорпионов

Для вас остаются актуальными сложные ситуации на работе, все внимание приковано туда. Одновременно с этим появляются новые мечты и желание, которые пока сложно осуществить, но с четверга по воскресенье вы можете их лучше понять для себя. Наиболее сложным может быть полнолуние 24 июля, так как оно чревато конфликтными ситуациями, вплоть до разрыва отношений с близкими людьми. В эти дни могут проявиться и острые конфликты с родителями, или с теми, на кого вы обычно можете опираться.

Гороскоп для Стрельцов

Для Стрельцов остаются наиболее важными темы семьи, дома. Все еще хорошее время для поездок. Под конец рабочей недели вы можете обнаружить какие-то несостыковки на работе, которые вас могут задержать или напрячь. Однако это в скором времени исправится. Под конец недели обратите внимание на свои взаимоотношения с родными и близкими людьми — они могут напрягать, но иногда стоит потерпеть. Выходные хорошо провести за любимой книгой или занятием, в котором вы можете остаться наедине с собой.

Гороскоп для Козерогов

Первая половина недели может пройти спокойно, если вы не вступили в конфликт со своими любимыми и партнерами в предыдущие дни. А если таки стычки случались, придется разгребать содеянное. Это время, когда в отношениях с партнерами может вскрываться неприятная правда, но лучше узнать ее раньше, чем позже. И обязательно – обсудить, не делая поспешных выводов. Вторая половина недели, начиная с четверга, отлично подходит для отпуска или поездки, чтобы отвлечься от трудностей, с которыми вы сталкивались в последнее время. Однако не стоит тратить слишком много, возможны денежные потери.

Гороскоп для Водолеев

Водолеи в течение этой недели могут рассчитывать на поддержку, в частности финансовую. Однако не стоит брать на себя лишние обязательства. Берите лишь то, что сможете вернуть. Со второй половины недели обостряются отношения с партнерами. Особенно трудными будут суббота и воскресенье. Вы можете ощущать охлаждение в отношениях с любимыми людьми, склонны закрываться и избегать решения проблемы. Но иногда лучше пойти на конфликт, как бы он ни был неприятен. Да, это время чревато расставаниями, но в данном случае это может ощущаться как фактическое оздоровление.

Гороскоп для Рыб

Для Рыб это время, когда можно восстановить отношения с партнерами. Однако главное сейчас — не другие люди, а концентрация на себе и на своем здоровье. Также нужно обратить внимание на ваши обязательства, особенно те, которые тяжелым грузом лежат на вас. Рекомендую вам хорошо отдохнуть. Возможно, это не будет длительная поездка, но какой-то, пусть короткий, таймаут необходим. Избегайте сплетен, обсуждения других людей, так как это может вернуться к вам нехорошим бумерангом.

Читайте:

Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Восточный гороскоп на 2021 год: каким знакам зодиака улыбнется удача