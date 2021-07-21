В июле 2021 года будет девять официальных нерабочих дней. Дополнительных выходных во втором месяце лета не предусмотрено.
В июле украинцы будут работать 22 дня А отдохнуть все традиционно смогут по субботам и воскресеньям.
Выходные в июле 2021
- 3-4 июля
- 10-11 июля
- 17-18 июля
- 24-25 июля
- 31 июля
Праздники в июле 2021
- 1 июля: День архитектуры Украины
- 2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины
- 5 июля: День Военно-морских Сил Украины
- 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
- 7 июля: День работника природно-заповедного дела
- 11 июля: Всемирный день народонаселения
- 12 июля: Всемирный день бортпроводника
- 12 июля: День рыбака
- 16 июля: День бухгалтера
- 18 июля: Международный день Нельсона Манделы
- 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 26 июля: День флота Украины
- 26 июля: День работников торговли
- 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами
- 28 июля: День PR-специалиста
- 30 июля-3 августа: Курбан-байрам
- 31 июля: День системного администратора
Кроме этого, в разгар лета все христиане будут отмечать два больших праздника: Рождество Пророка Иоанна Предтечи (7 июля), а также День апостолов Петра и Павла (12 июля).