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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Сколько будут отдыхать украинцы в июле 2021: список выходных

календарь - июль

В июле 2021 года будет девять официальных нерабочих дней. Дополнительных выходных во втором месяце лета не предусмотрено.

В июле украинцы будут работать 22 дня А отдохнуть все традиционно смогут по субботам и воскресеньям.

Выходные в июле 2021

  • 3-4 июля
  • 10-11 июля
  • 17-18 июля
  • 24-25 июля
  • 31 июля

Праздники в июле 2021

  • 1 июля: День архитектуры Украины
  • 2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины
  • 5 июля: День Военно-морских Сил Украины
  • 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
  • 7 июля: День работника природно-заповедного дела
  • 11 июля: Всемирный день народонаселения
  • 12 июля: Всемирный день бортпроводника
  • 12 июля: День рыбака
  • 16 июля: День бухгалтера
  • 18 июля: Международный день Нельсона Манделы
  • 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 26 июля: День флота Украины
  • 26 июля: День работников торговли
  • 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами
  • 28 июля: День PR-специалиста
  • 30 июля-3 августа: Курбан-байрам
  • 31 июля: День системного администратора

Кроме этого, в разгар лета все христиане будут отмечать два больших праздника: Рождество Пророка Иоанна Предтечи (7 июля), а также День апостолов Петра и Павла (12 июля).

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Календарь государственных праздников на 2021 год

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