В июле 2021 года будет девять официальных нерабочих дней. Дополнительных выходных во втором месяце лета не предусмотрено.

В июле украинцы будут работать 22 дня А отдохнуть все традиционно смогут по субботам и воскресеньям.

Выходные в июле 2021

3-4 июля

10-11 июля

17-18 июля

24-25 июля

31 июля

Праздники в июле 2021

1 июля: День архитектуры Украины

2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины

5 июля: День Военно-морских Сил Украины

6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля: День работника природно-заповедного дела

11 июля: Всемирный день народонаселения

12 июля: Всемирный день бортпроводника

12 июля: День рыбака

16 июля: День бухгалтера

18 июля: Международный день Нельсона Манделы

19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля: День флота Украины

26 июля: День работников торговли

28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля: День PR-специалиста

30 июля-3 августа: Курбан-байрам

31 июля: День системного администратора

Кроме этого, в разгар лета все христиане будут отмечать два больших праздника: Рождество Пророка Иоанна Предтечи (7 июля), а также День апостолов Петра и Павла (12 июля).