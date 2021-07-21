Для вакцинированных граждан отменяются некоторые карантинные меры, однако людям, у которых ослабленный иммунитет, стоит и дальше придерживаться правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Особенно это будет актуально по возвращении в офисы после летних отпусков.

Американские эксперты в сфере здравоохранения считают, что это поможет избежать инфицирования этой категории граждан и распространения вируса среди членов их семей.

— Людям со слабой иммунной системой не всегда ясно, какую защиту предлагают вакцины. Эти люди более уязвимы к тяжелому Covid-19 и длительной инфекции, что означает, что они также с большей вероятностью передадут вирус членам своей семьи, — говорится в материале CNN.

Сюда относятся реципиенты трансплантации органов, люди, получающие химиотерапию от рака, граждане с определенными видами рака крови, а также те, кто принимает лекарства, подавляющие иммунную систему.

Среди специалистов продолжаются дискуссии, нужна ли этим людям третья доза вакцины, а пока им рекомендуют соблюдать некоторые меры после возвращения в офис. Среди них — ношение масок в толпе, социальная дистанция и гигиена рук.

Также им необходимо по возможности избегать скопления людей и плохо вентилируемых помещений.