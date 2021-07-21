Для владельцев домашних животных организация отпуска зачастую превращается в настоящее приключение. Любимца приходится либо отдавать друзьям, либо брать с собой в путешествие.

Несмотря на разнообразие возможностей для отдыха, иногда очень сложно найти отель, который охотно принимает домашних животных.

Более того, для перелета нужно подготовить ряд дополнительных документов.

К этому процессу следует отнестись очень ответственно, поскольку ошибка может стоить вам путешествия.

Турагент Татьяна Плахова рассказала все, что нужно знать, если собираетесь на отдых с животными. ⠀

Прежде всего нужно найти pet friendly отель (который принимает с животными). Например, в Египте и Турции таких довольно мало. А вот в Хорватии pet friendly гостиниц достаточно.

(который принимает с животными). Например, в Египте и Турции таких довольно мало. А вот в Хорватии pet friendly гостиниц достаточно. При брони тура узнать в гостинице условия пребывания животного — это платно или бесплатно. Часто в ресторан нельзя с животным, а для некоторых это важно, поскольку на время приема пищи домашнего любимца надо где-то оставить.

— это платно или бесплатно. Часто в ресторан нельзя с животным, а для некоторых это важно, поскольку на время приема пищи домашнего любимца надо где-то оставить. Узнать у авиакомпании условия провоза животного и цену. А также стоит уточнить список необходимых документов для полета. Часто авиакомпании устанавливают ограничения по весу животного, например, не более 6 кг. Большую собаку могут не взять.

Список документов, необходимых для путешествия с домашними животными:

Ветеринарно-санитарный паспорт.

Специальный чип, идентифицирующий питомца.

Прививка от бешенства, которой не менее месяца (также могут требовать анализ на антитела к бешенству).

Справка от ветеринара (из государственной ветеринарной клиники), которая берется за три дня до вылета. Затем в аэропорту эта справка меняется на сертификат, с которым вы летите.

Копия загранпаспорта хозяина.

Также могут запросить документ-подтверждение, что животное не является представителем особенно ценной породы.

Кроме этого, за 3-7 дней до вылета нужно забронировать и оплатить у авиакомпании услугу перевозки животных.

У хозяина обязательно должна быть багажная квитанция на животное, иначе вы не сможете доказать, что бронь есть и она оплачена.