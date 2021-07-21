Для владельцев домашних животных организация отпуска зачастую превращается в настоящее приключение. Любимца приходится либо отдавать друзьям, либо брать с собой в путешествие.
Несмотря на разнообразие возможностей для отдыха, иногда очень сложно найти отель, который охотно принимает домашних животных.
Более того, для перелета нужно подготовить ряд дополнительных документов.
К этому процессу следует отнестись очень ответственно, поскольку ошибка может стоить вам путешествия.
Турагент Татьяна Плахова рассказала все, что нужно знать, если собираетесь на отдых с животными. ⠀
- Прежде всего нужно найти pet friendly отель (который принимает с животными). Например, в Египте и Турции таких довольно мало. А вот в Хорватии pet friendly гостиниц достаточно.
- При брони тура узнать в гостинице условия пребывания животного — это платно или бесплатно. Часто в ресторан нельзя с животным, а для некоторых это важно, поскольку на время приема пищи домашнего любимца надо где-то оставить.
- Узнать у авиакомпании условия провоза животного и цену. А также стоит уточнить список необходимых документов для полета. Часто авиакомпании устанавливают ограничения по весу животного, например, не более 6 кг. Большую собаку могут не взять.
Список документов, необходимых для путешествия с домашними животными:
- Ветеринарно-санитарный паспорт.
- Специальный чип, идентифицирующий питомца.
- Прививка от бешенства, которой не менее месяца (также могут требовать анализ на антитела к бешенству).
- Справка от ветеринара (из государственной ветеринарной клиники), которая берется за три дня до вылета. Затем в аэропорту эта справка меняется на сертификат, с которым вы летите.
- Копия загранпаспорта хозяина.
- Также могут запросить документ-подтверждение, что животное не является представителем особенно ценной породы.
Кроме этого, за 3-7 дней до вылета нужно забронировать и оплатить у авиакомпании услугу перевозки животных.
У хозяина обязательно должна быть багажная квитанция на животное, иначе вы не сможете доказать, что бронь есть и она оплачена.