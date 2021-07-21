Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Отдых с животными: как выбрать отель и какие документы необходимы

собака и чемодан

Для владельцев домашних животных организация отпуска зачастую превращается в настоящее приключение. Любимца приходится либо отдавать друзьям, либо брать с собой в путешествие.

Несмотря на разнообразие возможностей для отдыха, иногда очень сложно найти отель, который охотно принимает домашних животных.

Более того, для перелета нужно подготовить ряд дополнительных документов.

К этому процессу  следует отнестись очень ответственно, поскольку ошибка может стоить вам путешествия.

Турагент Татьяна Плахова рассказала все, что нужно знать, если собираетесь на отдых с животными. ⠀

  • Прежде всего нужно найти pet friendly отель (который принимает с животными). Например, в Египте и Турции таких довольно мало. А вот в Хорватии pet friendly гостиниц достаточно.
  • При брони тура узнать в гостинице условия пребывания животного — это платно или бесплатно. Часто в ресторан нельзя с животным, а для некоторых это важно, поскольку на время приема пищи домашнего любимца надо где-то оставить.
  • Узнать у авиакомпании условия провоза животного и цену. А также стоит уточнить список необходимых документов для полета. Часто авиакомпании устанавливают ограничения по весу животного, например, не более 6 кг. Большую собаку могут не взять.

Список документов, необходимых для путешествия с домашними животными:

  • Ветеринарно-санитарный паспорт.
  • Специальный чип, идентифицирующий питомца.
  • Прививка от бешенства, которой не менее месяца (также могут требовать анализ на антитела к бешенству).
  • Справка от ветеринара (из государственной ветеринарной клиники), которая берется за три дня до вылета. Затем в аэропорту эта справка меняется на сертификат, с которым вы летите.
  • Копия загранпаспорта хозяина.
  • Также могут запросить документ-подтверждение, что животное не является представителем особенно ценной породы.

Кроме этого, за 3-7 дней до вылета нужно забронировать и оплатить у авиакомпании услугу перевозки животных.

У хозяина обязательно должна быть багажная квитанция на животное, иначе вы не сможете доказать, что бронь есть и она оплачена.

Читайте
Как помочь животным в жару: 7 советов по уходу

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка