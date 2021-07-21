22 июля отмечается несколько интересных праздников. На международном уровне отмечается День бокса и День мозга.

Международный день мозга учрежден, чтобы привлечь внимание людей и органов здравоохранения к вопросам, которые касаются здоровья человека.

Несмотря на прогресс в медицине, нервная система человека до сих пор остается менее всего понятной для врачей. Отмечают этот праздник ежегодно.

Также 22 июля отмечается праздник в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери, которая имеет свою историю. Когда-то крестьянин купил икону и поставил в своем доме. Его родственник приложился к ней и исцелил свою болезнь.

Когда-то крестьянин купил икону и поставил в своем доме, к ней приложился его родственник и исцелился от своей неизлечимой болезни.

Для украинцев этот день вдвое особенный, ведь именно 22 июля в 2014 году город Северодонецк освободили от оккупации незаконных вооруженных формирований РФ.

После этого Северодонецк стал временным административным центром Луганской области, поскольку освобождение Луганска и других городов от оккупантов все еще продолжается.

Именины 22 июля отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат и Федор, Мария, Константин.

Что нельзя делать 22 июля:

Ссориться и решать конфликтные ситуации, вступать с кем-то в открытую конфронтацию;

Отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы 22 июля: