23 июля в Украине чтят память Антония Печерского, мученика Аполлония Иконийского и память преподобных Евмения и Парфения Гортинских.

Антония считают основателем Киево-Печерской лавры. Он мог исцелять больных и предсказывать будущее.

В народе его называли Рясочником, потому что к этому дню на водоемах появлялось много ряски.

Ею питались рыбы, кормили домашнюю птицу и использовали для приготовления удобрений.

А еще верили, что в тех местах, где была ряска, жили русалки. Поэтому 23 июля старались не ходить к водоемам, чтобы они не затащили в воду.

Именины 23 июля празднуют: Александр, Антон, Даниил, Петр.

Народные приметы на 23 июля:

Приснились дальние родственники – возможно пополнение в семье.

Птицы рано поют – к хорошей погоде.

Высокая и яркая радуга – к сильному ветру.

Не видно пауков – к дождям.

Что нельзя делать 23 июля:

Выяснять отношения с близкими.

Вступать в конфликты на работе.

Стричь волосы.

Ходить в грязной одежде.

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