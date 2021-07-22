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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 23 июля

23 липня календар

23 июля в Украине чтят память Антония Печерского, мученика Аполлония Иконийского и память преподобных Евмения и Парфения Гортинских.

Антония считают основателем Киево-Печерской лавры. Он мог исцелять больных и предсказывать будущее.

В народе его называли Рясочником, потому что к этому дню на водоемах появлялось много ряски.

Ею питались рыбы, кормили домашнюю птицу и использовали для приготовления удобрений.

А еще верили, что в тех местах, где была ряска, жили русалки. Поэтому 23 июля старались не ходить к водоемам, чтобы они не затащили в воду.

Именины 23 июля празднуют: Александр, Антон, Даниил, Петр.

Народные приметы на 23 июля:

  • Приснились дальние родственники – возможно пополнение в семье.
  • Птицы рано поют – к хорошей погоде.
  • Высокая и яркая радуга – к сильному ветру.
  • Не видно пауков – к дождям.

Что нельзя делать 23 июля:

  • Выяснять отношения с близкими.
  • Вступать в конфликты на работе.
  • Стричь волосы.
  • Ходить в грязной одежде.

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Фото: Dreamstime

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