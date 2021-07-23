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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

День ангела Ольги: лучшие поздравления в СМС

День ангела Ольги

Ежегодно День ангела Ольги отмечают 24 июля.

Эта дата посвящена дню памяти княгини Ольги, которая правила Киевской Русью после смерти мужа князя Игоря.

Она стала первым правителем, который принял христианскую веру. Поэтому все православные очень уважают княгиню.

Сегодня стоит поздравить с именинами всех Ольг, пожелать им крепкого здоровья и счастья.

Для того, чтобы сделать приятно своим знакомым, можно отправить СМС или позвонить.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС с Днем ангела Ольги.

***

День Ольги… Ах, как это классно!
Я поздравляю Олю страстно.
Ведь за спиной твоей княгиня —
Княгиня Ольга — берегиня.

Пусть бережет тебя Святая,
Хранит от бед, и ты, не зная
Того, что будет впереди,
Бесстрашно к счастью своему иди.

***

Сегодня именины Ольги —
Прекрасный солнечный денек.
И в этот жаркий летний полдень
Тебе скажу я пару строк.

Будь, словно бабочка, красива,
Как солнце души согревай,
Люби сама и будь любима.
И на поступки вдохновляй!

***

Пусть в этот светлый день,
Вдруг распахнутся небеса,
С души твоей исчезнет тень —
И ты поверишь в чудеса.

Княгиня Ольга — света лучик,
Она любовью мир спасет,
Есть у неё для счастья ключик —
Для тех, кто с миром в мир идет.

***

День всех Оличек и Ольг,
Был вчера еще, далек,
А сегодня он пришёл,
Много тесок, он нашёл,
И красавицам, прекрасным,
Пожелаем счастья,
Только радости, тепла,
Светлого, как мир, добра!

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