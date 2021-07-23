В пятницу, 23 июля Google создал интерактивный дудл в честь открытия Олимпийских игр 2020, который предлагает каждому интернет пользователю сыграть в небольшую игру и посмотреть мультфильм.

При нажатии на логотип на экране появляется видео-заставка игры Остров чемпионов, а после — можно пройти саму игру по мотивам Олимпийских игр.

Главной героиней является кошечка Лаки, которая попадает на остров Чемпионов, который она должна исследовать и осваивать разные виды спорта.

На острове ей сразу рассказывают, что каждые четыре года здесь собираются сильнейшие спортсмены и соревнуются друг с другом.

Игра оформлена в японском стиле, ведь нынешние Олимпийские игры пройдут в Токио.

В игре есть мини-квесты по разным Олимпийскими видами спорта, в частности про настольный теннис, стрельбу из лука, синхронное плавание, бег и другие.

Конечной целью Лаки является победа над всеми чемпионами во всех видах спорта, чтобы собрать семь священных свитков.

Игра также имеет четыре команды, которые соответствуют цветам Олимпийских колец.

В этом году Олимпийские игры 2020, которые перенесли из-за пандемии коронавируса, состоятся в Токио, в Японии. Церемония открытия состоится 23 июля.