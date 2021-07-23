Астрологический прогноз для Украины на 30 лет

Украина 24 августа 2021 года празднует 30-й День Независимости. Страна имеет богатую историю, а последние 30 лет мы можем выстраивать ее самостоятельно. Однако некоторые государства уверены, что надо нам помогать.

Если с историей страны все понятно, то ее будущее — загадка, которую хочется как можно быстрее разгадать. Факты ICTV вместе с астрологом, главой ассоциации астрологов Гелиос Олег Горбанем решили немного заглянуть в ближайшие 30 лет.

Какой ситуация будет в мире и Украине в течение последующих 30 лет

— Если брать в целом, то ситуация в Украине значительно зависит от распределения сил в мире. Мы не можем отделить судьбу нашего государства от других стран в глобальном понимании. Поэтому, чтобы понимать, какая ситуация сложится в Украине, стоит обратить внимание на глобальные прогнозы. А здесь есть на что посмотреть, — убеждает астролог.

Сейчас человечество живет на грани двух эпох, а это ознаменует кардинальное изменение социального направления.

По словам астролога, в этот период в мире изменятся социальный, экономический и политический строй. Более того, географическая карта мира также может несколько измениться.

Астрологи давно заметили, что существуют явления, которые каждые 200 лет меняют направление движения всего человечества.

— Речь идет о больших соединениях. Это событие, которое заключается в том, что самые крупные планеты Солнечной системы (Сатурн, Юпитер) соединяют в определенном месте гороскопа, — говорит астролог.

Эти соединения ознаменуют изменение социального строя. Последний раз это было в эпоху индустриализации, когда люди активно начали использовать полезные ископаемые, а ремесла переросли в крупные производства.

Поэтому сейчас человечество находится на пороге новой эпохи. Переход к ней начался примерно в 80-х годах прошлого века, а завершился до 2020 года.

Главным ресурсом новой эры станут интеллектуальные возможности человека. Также важной составляющей станут информационные технологии.

Как изменится социальная жизнь человека

Людей ждет изменение социально-политической элиты. Бизнесмены, которые активно зарабатывали на полезных ископаемых, отойдут на задний план, а IT-магнаты будут контролировать общество. Такие процессы мы уже активно наблюдаем, однако они будут только усиливаться.

Проводниками новой эпохи станут люди, которые имеют отношение к профессиям, связанным с информационными технологиями.

Однако в новом обществе каждый сможет занять почетное место.

— Для молодежи, которая сейчас выбирает будущую профессию, инженерные направления будут очень перспективными. Однако речь идет о направлениях, которые неразрывно связаны с новыми технологиями, — отметил Олег Горбань.

Относительно аграриев, то запрос на их продукцию будет только расти в мире.

— Поэтому эта отрасль вряд ли пойдет в упадок. Напротив, при использовании новых технологий она будет только развиваться, а для нашей страны это сильная сторона экономики, — убеждает астролог.

Уровень аграрного сектора Украины стоит активно поднимать, иначе это может очень критично сказаться на судьбе страны в целом.

Выживут самые честные. Судьба украинских политиков и чиновников

— Наша страна переживает так называемый период очистки. Эти изменения необходимы для общества, обычно они случаются в ключевые моменты истории государств, — отмечает астролог.

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По словам специалиста, со стороны астрологии есть факторы, способствующие очищению, однако существуют и негативные аспекты.

В результате есть финишная линия, которая расставит все по местам. Поэтому наша задача — дойти до этого финиша с победой.

Нам следует освободиться от определенных негативных воздействий из прошлого. Украинцам даже придется несколько менять свой менталитет. Речь идет о мышлении людей, что мы постоянно от кого-то зависим. Если коротко: хотите счастья, берите все в свои руки.

У нашего общества есть возможность пересмотреть направления движения.

Важно понимать, что в случае, если общество это поймет, и начнет активно работать над собственной страной, государство ждет прогресс. Если же нет, то Украина откатится исторически назад, и это будет очень ощутимо. Речь идет о ближайших 15-20 годах.

— Если посмотреть сейчас на наше общество, то в целом пока негативный сценарий не работает, и мы имеем шансы на хорошее будущее. Однако за это приходится платить довольно дорогой ценой. Фактически, события, которые у нас начались в 2014 году, это в какой-то мере плата за независимость, возможность решать самостоятельно свою судьбу, — отметил Горбань.

Чиновники — это менеджеры. Их задача — организовать наше общество. Поэтому очень важно очистить именно в этот период их ряды, чтобы людьми руководили компетентные и честные чиновники.

В целом этот период очистки продлится еще около семи лет.

Хотя бы частичная очистка дает нам надежду на успех, который нас ждет в будущем, — добавил астролог.

Война на Донбассе и возвращение Крыма – имеют ли украинцы надежду

Пока мы находимся в этом процессе очистки, к сожалению, ничего не изменится. Относительно Крыма — Украине стоит за него бороться, несмотря на результат.

— В этом вопросе свою позицию следует отстаивать, несмотря на результат. Если мы говорим о Крыме, то вероятность того, что в ближайшие 10-15 лет мы можем получить его обратно — очень низкая. Однако совсем другая ситуация с Донбассом, — заявил Олег Горбань.

Стоит осознать, что весь мир ощутит значительные политические изменения. Более того, нельзя исключать новые военные конфликты. От них не застрахована даже Европа.

С 2028 до 2050 года будут проходить значительные геополитические потрясения.

— Велика вероятность, что мы с вами дождемся и увидим несколько иную политическую карту мира. А это серьезные вызовы. Мы уже видим определенную напряженность в мире. Можем быть оптимистами, такие волнения будут иметь локальный характер, — отметил астролог.

Со своей стороны, страна-агрессор Россия будет активным участником геополитических разборок. Если до 2025 года не предусматриваются внутренние конфликты в РФ, то после страну могут захлестнуть мировые тенденции к перестройке.

— Украине не стоит ожидать агрессии со стороны РФ ни в этом году, ни в следующем. Это большой плюс, однако о 2023-2024 годах так сказать нельзя. Эти годы будут опасными, может быть определенный кризис, в частности военный, — отметил Олег Горбань.

За этот период ситуация на Донбассе и с возвращением Крыма никак не решится. Напротив, возникнет обострение. Уже после этого обострения появятся аспекты относительно решения ситуации именно на Донбассе. Возможно, если удастся использовать все возможности, то получится продвинуть вопрос Крыма, хотя эта вероятность очень маленькая.

Фактически эти годы — завершающие для так называемого очищения. К этому времени в стране должны решиться все ключевые проблемы: судебная и налоговая реформы, коррупция и другие. Если этого не сделать, то мы получим ощутимый регресс.

Это будет проверка новых ценностей, которые наша страна выстраивает сейчас.

Потрясения в мире — шанс для Украины

2026, 2028, 2030 и 2032 — специфические годы для определенных европейских государств, США и РФ. Мир активно будет перестраиваться. Более того, это период, когда могут кардинально измениться геополитические лидеры.

Это время, когда Украина, если приложит соответствующие усилия, сможет значительно вырваться вперед и заявить о себе как о мировом лидере в определенных сферах. Аграрный и IT секторы должны находиться на низком старте, чтобы вовремя заявить о себе миру.

Также это шанс вернуть себе территории. Относительно Донбасса, то военный сценарий не предвидится. Напряжение конфликта будет, однако большинство вопросов можно урегулировать с помощью дипломатии.