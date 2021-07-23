Что такое Google Pay (Гугл пей) и как им пользоваться

Хотите купить новую футболку или продукты, заплатив банковской картой, однако боитесь ее постоянно носить с собой?

При помощи приложения для бесконтактной оплаты ее можно оставлять дома и быть уверенным, что во время очередного похода в магазин она не потеряется. Как пользоваться Google Pay — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Что такое Google Pay

Google Pay — приложение, позволяющее оплатить товары в торговых центрах, строительных магазинах или на сайтах бесконтактно. В приложение подключается ваша банковская карта, с которой будут сниматься средства.

Можете не беспокоиться — все данные надежно защищены. Например, во время бесконтактной оплаты в магазине приложение никуда не передает данные банковской карты. Вместо этого используется номер виртуального счета.

Если вдруг потеряли смартфон — не страшно. При помощи функции Google Pay Найти телефон можно его дистанционно заблокировать и стереть информацию о банковском счете.

Какие банки в Украине поддерживают оплату через приложение

В Google Pay не нужно делать ежемесячный платеж. Чтобы использовать приложение, достаточно добавить один из вариантов оплаты, в частности, при помощи дебетовой или кредитной карты.

В настоящее время почти 40 банков в Украине предоставляют такую возможность для граждан. Среди них Приватбанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Monobank, Укргазбанк, Акордбанк, Сбербанк, Радабанк и другие. Полный актуальный список банков, поддерживающих Google Pay, можно посмотреть в справке приложения.

Как настроить Google Pay

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно подключить банковскую карту в Google Pay. Соответствующее окно появится после установки приложения. Если у вас нет возможности сразу добавить карту, то это можно сделать позднее, зайдя в Настройки Google Pay.

Также приложение может сфотографировать вашу карту, если нет времени или возможности вручную ввести данные счета. Потом сервис подтвердит вашу информацию, после чего можно беспрепятственно пользоваться приложением Google Pay.

Как расплачиваться в магазине

Убедитесь, что на терминале в магазине есть один из обозначающих знаков, который показывает возможность бесконтактной оплаты приложением.

Далее выведите ваш телефон из спящего режима и поднесите его к платежному устройству. Подождите, пока не появится соответствующая галочка.

Готово — даже не нужно открывать Google Pay, чтобы заплатить за товары в магазине. Приложение может работать в фоновом режиме.