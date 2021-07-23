В субботу, 24 июля, отмечают довольно не много праздников. Так, в Армении празднуют Вардавар (праздник в честь христианского праздника Преображения Господня), в Венесуэле — день военно-морского флота, а в США — день текилы.
Праздник 24 июля
На субботу выпадает Международный день заботы о себе.
Его цель — дать людям понять, как правильно заботиться о себе, чтобы быть здоровым.
Также в субботу отмечают Асала Пуджа (День дхармы) — буддийский фестиваль традиции тхеравада.
В этот день принято посещать буддийские храмы и монастыри, оставлять пожертвования, слушать проповеди, а также изучать священные тексты.
Именины 24 июля
В субботу празднуют день ангела Львы, Елены, Илоны и Ольги.
Приметы на 24 июля
- если днем пойдет ливень с грозой — то целое лето будет хорошо ловиться рыба;
- если в течение дня будет светить солнце — это к хорошему урожаю зерновых;
- если утром много росы на траве, то будет неурожай огурцов и помидоров.
Что нельзя делать 24 июля
- купаться;
- занимать в долг деньги, продукты и вещи;
- планировать свадьбу;
- ссориться с близкими и родными;
- стирать одежду.