В субботу, 24 июля, отмечают довольно не много праздников. Так, в Армении празднуют Вардавар (праздник в честь христианского праздника Преображения Господня), в Венесуэле — день военно-морского флота, а в США — день текилы.

Праздник 24 июля

На субботу выпадает Международный день заботы о себе.

Его цель — дать людям понять, как правильно заботиться о себе, чтобы быть здоровым.

Также в субботу отмечают Асала Пуджа (День дхармы) — буддийский фестиваль традиции тхеравада.

В этот день принято посещать буддийские храмы и монастыри, оставлять пожертвования, слушать проповеди, а также изучать священные тексты.

Именины 24 июля

В субботу празднуют день ангела Львы, Елены, Илоны и Ольги.

Приметы на 24 июля

если днем ​​пойдет ливень с грозой — то целое лето будет хорошо ловиться рыба;

если в течение дня будет светить солнце — это к хорошему урожаю зерновых;

если утром много росы на траве, то будет неурожай огурцов и помидоров.

Что нельзя делать 24 июля