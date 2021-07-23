Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Какой праздник 24 июля

яке свято 24 липня

В субботу, 24 июля, отмечают довольно не много праздников. Так, в Армении празднуют Вардавар (праздник в честь христианского праздника Преображения Господня), в Венесуэле — день военно-морского флота, а в США — день текилы.

Праздник 24 июля

На субботу выпадает Международный день заботы о себе.

Его цель — дать людям понять, как правильно заботиться о себе, чтобы быть здоровым.

Также в субботу отмечают Асала Пуджа (День дхармы) — буддийский фестиваль традиции тхеравада.

В этот день принято посещать буддийские храмы и монастыри, оставлять пожертвования, слушать проповеди, а также изучать священные тексты.

Именины 24 июля

В субботу празднуют день ангела Львы, Елены, Илоны и Ольги.

Приметы на 24 июля

  • если днем ​​пойдет ливень с грозой — то целое лето будет хорошо ловиться рыба;
  • если в течение дня будет светить солнце — это к хорошему урожаю зерновых;
  • если утром много росы на траве, то будет неурожай огурцов и помидоров.

Что нельзя делать 24 июля

  • купаться;
  • занимать в долг деньги, продукты и вещи;
  • планировать свадьбу;
  • ссориться с близкими и родными;
  • стирать одежду.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка