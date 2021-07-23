Растущая Луна в августе 2021 придется на период с 9-го до 21-го числа. 15 августа она будет находиться в первой четверти.

По астрологическим прогнозам, первая фаза растущей Луны начнется 9 августа и закончится 15-го. Уже 16 августа ее заменит вторая, которая продлиться до 21 августа включительно.

Благоприятные дни в августе 2021 во время растущей Луны — 10, 13,14 и 19 числа.

Эти даты отлично подойдут для работы, которая требует серьезного подхода. Абсолютно любая деятельность, связанная с финансами, принесет вознаграждение. Также можно заняться самосовершенствованием.

Однако 13 августа откажитесь от глобальный начинаний и просто отдохните. Перенесите важные планы и дела на 14 число, поскольку в этот день улучшена мыслительная деятельность.

19 августа отлично будет решить вопросы, которые связаны с недвижимостью или организаторскими делами.

Кроме благоприятных дней есть неблагоприятные. В августе 2021 во время растущей Луны это — 11 и 16 числа.

Астрологи не рекомендуют браться за что-то новое, лучше отдать предпочтение старому и завершить его.