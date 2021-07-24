24 июля отмечают день ангела Ольги. Именины празднуются в честь дня святой Ольги равноапостольной, великой княгини Киевской.

Если у вас в окружении есть девушка, которую зовут Ольга, не забудьте ее поздравить, поскольку любое внимание — всегда приятно.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Ольги в СМС и открытках.

Поздравления с днем ​​ангела Ольги в СМС

***

Ольга, день сегодня твой,

Радость будет пусть с тобой!

Слезы никогда не лей,

Улыбайся веселей.

Жизнь тебя пусть бережет,

Бог в душе огонь зажжет.

Пусть исчезнут страх и боль,

Сердце счастью ты открой!

***

Желаю тебе, Ольга,

Прекрасных ясных дней.

И светлого лишь только

В лихой твоей судьбе.

Душа пускай сияет,

А сердце не болит.

И жизнь пусть удивляет

И счастьем озарит!

***

С именинами Вас, Ольга, поздравляю!

Желаний исполненья я желаю!

Чтобы любовь одна и навсегда

Наполнила Вас счастьем и тогда

Пусть солнце заиграет на душе,

Чтоб счастливы Вы были и во сне!

Успеха не порвется нить вовек,

Чтоб только радость ждала и успех!

***

В именины Оле я хочу пожелать

быть счастливой и всегда мечтать!

Поздравления с днем ​​ангела Ольги в открытках

Значение имени Ольга

Имя Ольга — восточнославянского происхождения. И предположительно, берет свои корни от скандинавского имени Хельга, что в переводе значит святая, священная, ясная.

Девушки по имени Ольга — волевые и работоспособные, а также наделены интеллектом. Всегда идут к своей цели и стремятся быть независимыми.

Кроме того, обладательницы этого имени своего не упустят, а будут бороться до последнего.

Однако Ольги чаще всего ранимы, серьезны, вдумчивы и обидчивы. Бывают чересчур строги к себе и самолюбивы. Также им характерно лицемерие.

В отношениях девушки с этим именем ревнивы и часто сравнивают своих партнеров с самым первым мужчиной.