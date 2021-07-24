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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

День ангела Ольги – поздравления в открытках и СМС

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24 июля отмечают день ангела Ольги. Именины празднуются в честь дня святой Ольги равноапостольной, великой княгини Киевской.

Если у вас в окружении есть девушка, которую зовут Ольга, не забудьте ее поздравить, поскольку любое внимание — всегда приятно.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Ольги в СМС и открытках.

 

Поздравления с днем ​​ангела Ольги в СМС

***

Ольга, день сегодня твой,
Радость будет пусть с тобой!
Слезы никогда не лей,
Улыбайся веселей.

Жизнь тебя пусть бережет,
Бог в душе огонь зажжет.
Пусть исчезнут страх и боль,
Сердце счастью ты открой!

***

Желаю тебе, Ольга,
Прекрасных ясных дней.
И светлого лишь только
В лихой твоей судьбе.

Душа пускай сияет,
А сердце не болит.
И жизнь пусть удивляет
И счастьем озарит!

***

С именинами Вас, Ольга, поздравляю!
Желаний исполненья я желаю!
Чтобы любовь одна и навсегда
Наполнила Вас счастьем и тогда

Пусть солнце заиграет на душе,
Чтоб счастливы Вы были и во сне!
Успеха не порвется нить вовек,
Чтоб только радость ждала и успех!

***

В именины Оле я хочу пожелать
быть счастливой и всегда мечтать!

Поздравления с днем ​​ангела Ольги в открытках

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

Значение имени Ольга

Имя Ольга — восточнославянского происхождения. И предположительно, берет свои корни от скандинавского имени Хельга, что в переводе значит святая, священная, ясная.

Девушки по имени Ольга — волевые и работоспособные, а также наделены интеллектом. Всегда идут к своей цели и стремятся быть независимыми.

Кроме того, обладательницы этого имени своего не упустят, а будут бороться до последнего.

Однако Ольги чаще всего ранимы, серьезны, вдумчивы и обидчивы. Бывают чересчур строги к себе и самолюбивы. Также им характерно лицемерие.

В отношениях девушки с этим именем ревнивы и часто сравнивают своих партнеров с самым первым мужчиной.

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