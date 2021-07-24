24 июля отмечают день ангела Ольги. Именины празднуются в честь дня святой Ольги равноапостольной, великой княгини Киевской.
Если у вас в окружении есть девушка, которую зовут Ольга, не забудьте ее поздравить, поскольку любое внимание — всегда приятно.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Ольги в СМС и открытках.
Поздравления с днем ангела Ольги в СМС
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Ольга, день сегодня твой,
Радость будет пусть с тобой!
Слезы никогда не лей,
Улыбайся веселей.
Жизнь тебя пусть бережет,
Бог в душе огонь зажжет.
Пусть исчезнут страх и боль,
Сердце счастью ты открой!
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Желаю тебе, Ольга,
Прекрасных ясных дней.
И светлого лишь только
В лихой твоей судьбе.
Душа пускай сияет,
А сердце не болит.
И жизнь пусть удивляет
И счастьем озарит!
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С именинами Вас, Ольга, поздравляю!
Желаний исполненья я желаю!
Чтобы любовь одна и навсегда
Наполнила Вас счастьем и тогда
Пусть солнце заиграет на душе,
Чтоб счастливы Вы были и во сне!
Успеха не порвется нить вовек,
Чтоб только радость ждала и успех!
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В именины Оле я хочу пожелать
быть счастливой и всегда мечтать!
Поздравления с днем ангела Ольги в открытках
Значение имени Ольга
Имя Ольга — восточнославянского происхождения. И предположительно, берет свои корни от скандинавского имени Хельга, что в переводе значит святая, священная, ясная.
Девушки по имени Ольга — волевые и работоспособные, а также наделены интеллектом. Всегда идут к своей цели и стремятся быть независимыми.
Кроме того, обладательницы этого имени своего не упустят, а будут бороться до последнего.
Однако Ольги чаще всего ранимы, серьезны, вдумчивы и обидчивы. Бывают чересчур строги к себе и самолюбивы. Также им характерно лицемерие.
В отношениях девушки с этим именем ревнивы и часто сравнивают своих партнеров с самым первым мужчиной.