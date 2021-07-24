Традиционно 24 июля в Украине отмечают день ангела Елены. Сегодня стоит поздравить всех девушек с таким именем.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Елены в СМС

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!



***

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.



***

С Днем Ангела, Леночка, поздравляю!

Пусть он хранит и защищает тебя,

Еще, конечно, милая, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

***

Елена, поздравляю с Днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой Ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой.

Поздравления с днем ангела Елены в открытках

Имя Елена происходит от бога солнца Гелиоса, а в переводе с греческого означает “солнечный свет” или “солнечный луч”.

Девушка с таким именем обычно жизнерадостная, активная, энергичная и добрая. У нее есть много интересов и амбиций. Елена с удовольствием помогает другим и поэтому у нее много друзей.

В работе Елена профессионально и ответственно подходит к своим обязанностям. Обычно, она выбирает творческую сферу деятельности, где нужно общаться с людьми и показывать свои умения.

Часто обладательницы этого имени становятся артистками или спортсменками.

Мужчине, который решил связать свою судьбу с Еленой, надо помнить, что девушка с таким именем очень ревнивая, а также часто бывает капризной. Она любит подарки и комплименты.

Сегодня стоит поздравить всех девушек с именем Елена. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Елены в открытках и СМС.