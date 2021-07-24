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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС

жизнерадостная девушка

Традиционно 24 июля в Украине отмечают день ангела Елены. Сегодня стоит поздравить всех девушек с таким именем.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Елены в СМС

Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!

***

С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид,
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.

***

С Днем Ангела, Леночка, поздравляю!
Пусть он хранит и защищает тебя,
Еще, конечно, милая, желаю
Большого счастья, радости, тепла.

***

Елена, поздравляю с Днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой Ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой.

Поздравления с днем ангела Елены в открытках

День ангела Олени День ангела Олени День ангела Олени День ангела Олени День ангела Олени

Имя Елена происходит от бога солнца Гелиоса, а в переводе с греческого означает “солнечный свет” или “солнечный луч”.

Девушка с таким именем обычно жизнерадостная, активная, энергичная и добрая. У нее есть много интересов и амбиций. Елена с удовольствием помогает другим и поэтому у нее много друзей.

В работе Елена профессионально и ответственно подходит к своим обязанностям. Обычно, она выбирает творческую сферу деятельности, где нужно общаться с людьми и показывать свои умения.

Часто обладательницы этого имени становятся артистками или спортсменками.

Мужчине, который решил связать свою судьбу с Еленой, надо помнить, что девушка с таким именем очень ревнивая, а также часто бывает капризной. Она любит подарки и комплименты.

Сегодня стоит поздравить всех девушек с именем Елена. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Елены в открытках и СМС.

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