В воскресенье, 25 июля, в Украине отмечают несколько важных дат, среди них есть профессиональные праздники.

25 июля — какой сегодня праздник

В этот день православные верующие отмечают День святого Иакова по григорианскому календарю. Также почитают память святых мучеников по имени Илария и Прокла.

По народным верованиям, этот день называют Плакальщиком — в этот период начинала активно выпадать большая роса. Жители поселков спешили спрятать урожай до того, как он испортится от высокой влажности.

На территории Украины 25 июля свой профессиональный праздник отмечают работники сферы торговли. Эту дату празднуют с 1996 года, согласно указу президента.

Именины 25 июля

В этот день свои именины отмечают несколько обладателей красивых имен. Среди них — Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Приметы на 25 июля

если нет росы и тумана — к будущей непогоде и плохому урожаю;

увидите грибов в лесу — к похолоданию и ухудшению погодных условий;

какая погода в этот день — такая же будет и осень;

если день выдавался холодным, тогда стоит ожидать суровую зиму;

пожелтевшие листья на верхушке деревьев — к ранней осени;

пчелы громко жужжат — к жаре.

Что нельзя делать 25 июля

ссориться со своей семьей и друзьями;

заниматься физическим трудом — например, делать ремонт или шить;

жарить картошку, варить суп и готовить пироги.