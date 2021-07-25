Каждая современная женщина стремится научиться делать красивый макияж и всегда иметь привлекательный внешний вид. Однако не все хорошо разбираются в косметике и главных трендах этого сезона.

Вікна-новини узнали секреты модного макияжа от актрисы Ольги Сумской и профессионального визажиста Марины Костыры.

По словам экспертов, современный тренд макияжа — быть собой. Для того, чтобы освежить взгляд вам понадобится тональный крем, корректор под глаза и немного румян.

— Легкий румянец всегда делает женщину более свежей. А синяки мы можем замаскировать консилером персикового цвета. Еще один тренд — наносим на кончик носа хайлайтер и привлекаем внимание окружающих, — рассказывает визажист.

Что касается окраски век, то сейчас в моде пастельные тона и глубокий взгляд. С темными оттенками стоит быть осторожными, поскольку можно легко переборщить.

Накладные ресницы и широкие стрелки — уже не в моде. Ольга Сумская призналась, что использует такой макияж только для выхода на сцену.

— Будете выглядеть, как солистка ансамбля Вирского — не рекомендую! — говорит Ольга.

Кстати, актриса редко пользуется услугами визажистов, поэтому всегда красится сама.

Сейчас в моде брови в тон цвета волос. Когда они темные, то добавляют возраста.

А вот с губами можно экспериментировать. В тренде помады и ярких, и спокойных оттенков.