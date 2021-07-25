День ангела — Арсения: поздравления и значение имени

25 июля отмечают день ангела Арсения, но не только они.

Этот летний день является праздником для Вероники, Гаврила, Ивана, Марии, Михаила и Федора.

Арсений — это форма древнегреческого имени Арсениос, от греческого слова — мужественный, зрелый.

Если у вас в окружении есть друг, которого зовут Арсений, не забудьте его поздравить, поскольку любое внимание — всегда приятно.

Иван, Ян — это современные варианты древнееврейского имени Йоханан — Яхве милостив, от древнеиудейского имени Иоанн — помилован Богом.

Михаил происходит от древнееврейского имени Михаэль — равный, подобный Богу, выпрошенный у Бога.

Федор, Теодор происходит от греческого имени Теодорос — дарованный Богом, Божий дар.

Вероника — это древнегреческая Ференика, от слов — нести, приносить и Ника — победа.

Мария: от древнееврейского имени Мирьям — беззаботная.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Арсения в СМС и открытках.

Поздравления с днем ангела Арсения в открытках

Пусть добрый Ангел хранит от зла,

Дарит счастье, душу согревает!

Арсену пожелаю я тепла,

Любви и удачи пожелаю.

Пусть долюшку всегда твою несет

На нежных крыльях радости и изобилия,

Пусть будет в жизни лишь хорошо все

И все обязательно в порядке!

Празднует Ангел, там между звезд

Свои замечательные, добрые именины.

А мы поздравляем сегодня всех мужчин

С прекрасным, хорошим именем — Арсен.

Пусть Ангел защищает от тревог

Бедствие и беды оберегает.

Пусть счастье шлет всемилостивый Бог,

И всегда в жизни помогает!

Пусть любовь и вера, и надежда

В душе цветут словно весенние цветы.

Пусть осуществятся самые лучшие мечты,

Желаем в добре и мире жить,

Ангелочек пусть всегда помогает,

Дарит счастье на жизненном поприще

Арсену, мы вам радости желаем

Чтобы вы были здоровы и красивы!

Пусть Ангел убережет и защитит.

Крыльями прикроет как малое дитя.

Счастливую же, неповторимое мгновение

Растянет длиной в жизнь.

Арсен, в этот замечательный, хороший день

Так хочется много пожелать:

Добра, здоровья, дорогих людей

Какие любовь “ю умеют согревать.

Ясного неба, и легких дорог,

И мечта заветная пусть сбудется.

Пусть счастье переступит твой порог

И в душе навсегда останется.

Календарь праздников 2021

В 2021 году будет много праздничных дат, которые с нетерпением ждут украинцы. Также в этом году состоится ряд профессиональных праздников — важные даты отметят врачи, правоохранители, учителя и многие другие представители важных профессий.

Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, украинцы также отметят несколько приятных праздников. Среди них Международный день танца, Международный день друзей, День молодежи Украины, Всемирный день поцелуя, Всемирный день шоколада, а также Международный день красоты.