День работников торговли в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 25 июля.
Прикольные поздравления с Днем работника торговли
С Днем работников торговли!
Прибыль пусть скорей растет,
От души успехов новых
Я желаю круглый год.
Пусть работа радость дарит,
Дома ждет всегда уют,
Жизнь везением завалит,
Прямо к счастью дав маршрут!
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Продавать — это искусство. А много продавать — настоящая магия. Желаю тебе чувствовать себя Дэвидом Копперфильдом и продавать всем и все! Будь волшебником, магом и чародеем! Желаю несметного богатства, невероятного везения и бесконечного потока денег во все карманы!
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Ты в торговле просто ас!
Все продашь, везде успеешь.
Пусть деньжат большой запас
Твой карман, бессменно, греет!
И успех на брудершафт
Пусть с тобой пьет ежедневно,
Чтоб, разрушив сто преград,
Шли к подъему перемены!
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Без труда ты все продашь,
Даже холодильник в тундру.
Пусть в душе царит кураж,
Жажда денег будит утром!
Убеждения мощный дар
Пусть в работе помогает,
И твой первый миллиард
Прибыль вскоре обещает!
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Ты в торговле лучший спец,
Все продашь, и подороже.
Словно в древности купец,
Заболтать любого сможешь!
Пусть опухнет кошелек
От огромных сумм налички,
Чтоб успех под ноги лег,
И дела все шли отлично!
День работников торговли в Украине отмечают с 1996 года, тогда праздник учредил президент Леонид Кучма. Торговля это один из китов, на которых держится мировое общество. В этой сфере в нашей стране задействовано значительное количество людей. При чем неважно торгуете вы апельсинами на рынке, автомобилями или акциями компаний. В этот день каждый обязан получить поздравления.