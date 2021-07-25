День работников торговли в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 25 июля.

Прикольные поздравления с Днем работника торговли

С Днем работников торговли!

Прибыль пусть скорей растет,

От души успехов новых

Я желаю круглый год.

Пусть работа радость дарит,

Дома ждет всегда уют,

Жизнь везением завалит,

Прямо к счастью дав маршрут!

*****

Продавать — это искусство. А много продавать — настоящая магия. Желаю тебе чувствовать себя Дэвидом Копперфильдом и продавать всем и все! Будь волшебником, магом и чародеем! Желаю несметного богатства, невероятного везения и бесконечного потока денег во все карманы!

*****

Ты в торговле просто ас!

Все продашь, везде успеешь.

Пусть деньжат большой запас

Твой карман, бессменно, греет!

И успех на брудершафт

Пусть с тобой пьет ежедневно,

Чтоб, разрушив сто преград,

Шли к подъему перемены!

*****

Без труда ты все продашь,

Даже холодильник в тундру.

Пусть в душе царит кураж,

Жажда денег будит утром!

Убеждения мощный дар

Пусть в работе помогает,

И твой первый миллиард

Прибыль вскоре обещает!

*****

Ты в торговле лучший спец,

Все продашь, и подороже.

Словно в древности купец,

Заболтать любого сможешь!

Пусть опухнет кошелек

От огромных сумм налички,

Чтоб успех под ноги лег,

И дела все шли отлично!

День работников торговли в Украине отмечают с 1996 года, тогда праздник учредил президент Леонид Кучма. Торговля это один из китов, на которых держится мировое общество. В этой сфере в нашей стране задействовано значительное количество людей. При чем неважно торгуете вы апельсинами на рынке, автомобилями или акциями компаний. В этот день каждый обязан получить поздравления.