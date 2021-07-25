25 июля украинцы празднуют День работников торговли.

В этот день поздравления получают те, кто связал свою работу со сферой торговли и ресторанного бизнеса.

Для этого Факты ICTV приготовили поздравления с Днем работников торговли в стихах и картинках для Viber, чтобы вы могли поздравить знакомых.

В такой денек нельзя трудиться,

А тем более сидеть торговать.

В День торговли так можно спиться,

Только и знаешь, что наливать.

Закрываются в городе магазины,

С бирж торговых сбежали дельцы.

Опустели с вином все витрины,

Развлекаются от души продавцы.

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У тебя прекрасные покупатели, огромное число продаж, классный автомобиль и нет никаких проблем с налоговой службой! Все просто — сегодня твой праздник. День торговли! Поздравляю и желаю удачи!

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Торговля – занятие древнее,

Торговля – занятие важное!

Когда родилась торговля

Теперь нам никто не скажет.

Но с праздником тем не менее

Сегодня я вас поздравляю,

Вам счастья, любви, здоровья

И в жизни успехов желаю!

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По случаю профессионального праздника позвольте Вам пожелать уверенности в лучшем будущем, здоровья и жизненных сил, достатка, семейного тепла, улыбок покупателей, экономической стабильности и процветания.

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Пусть сегодня все покупатели будут вежливы и нетребовательны, начальство порадует вас повышением зарплаты, а кассовый аппарат ни разу не даст сбой. Пусть всегда дома у вас царит мир. Успехов вам в вашем деле, крепкого здоровья, удачных и спокойных рабочих дней.

Официально День работников торговли в Украине начали праздновать в 1995 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал специальный указ.

До изменений работники торговли делили свой праздник с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Название праздника тоже изменилось после указа Кучмы.

Торговые сделки появились еще задолго до появления денег. Первые торговцы были уважаемыми людьми, особенно те, кто сумел наладить торговые пути.

С развитием торговли, этим благородным делом начали заниматься не только отдельные личности, а целые заводы, и даже страны.

Интересный факт: первыми торговцами были мужчины. Сегодня же у этой профессии нет ограничений по полу и возрасту.