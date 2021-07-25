25 июля украинцы празднуют День работников торговли.
В этот день поздравления получают те, кто связал свою работу со сферой торговли и ресторанного бизнеса.
Для этого Факты ICTV приготовили поздравления с Днем работников торговли в стихах и картинках для Viber, чтобы вы могли поздравить знакомых.
В такой денек нельзя трудиться,
А тем более сидеть торговать.
В День торговли так можно спиться,
Только и знаешь, что наливать.
Закрываются в городе магазины,
С бирж торговых сбежали дельцы.
Опустели с вином все витрины,
Развлекаются от души продавцы.
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У тебя прекрасные покупатели, огромное число продаж, классный автомобиль и нет никаких проблем с налоговой службой! Все просто — сегодня твой праздник. День торговли! Поздравляю и желаю удачи!
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Торговля – занятие древнее,
Торговля – занятие важное!
Когда родилась торговля
Теперь нам никто не скажет.
Но с праздником тем не менее
Сегодня я вас поздравляю,
Вам счастья, любви, здоровья
И в жизни успехов желаю!
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По случаю профессионального праздника позвольте Вам пожелать уверенности в лучшем будущем, здоровья и жизненных сил, достатка, семейного тепла, улыбок покупателей, экономической стабильности и процветания.
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Пусть сегодня все покупатели будут вежливы и нетребовательны, начальство порадует вас повышением зарплаты, а кассовый аппарат ни разу не даст сбой. Пусть всегда дома у вас царит мир. Успехов вам в вашем деле, крепкого здоровья, удачных и спокойных рабочих дней.
Официально День работников торговли в Украине начали праздновать в 1995 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал специальный указ.
До изменений работники торговли делили свой праздник с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Название праздника тоже изменилось после указа Кучмы.
Торговые сделки появились еще задолго до появления денег. Первые торговцы были уважаемыми людьми, особенно те, кто сумел наладить торговые пути.
С развитием торговли, этим благородным делом начали заниматься не только отдельные личности, а целые заводы, и даже страны.
Интересный факт: первыми торговцами были мужчины. Сегодня же у этой профессии нет ограничений по полу и возрасту.