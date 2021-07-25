День работников торговли 2021 в Украине: поздравления в открытках

25 июля в Украине отмечают День работников торговли. Эту дату ежегодно празднуют в последнее воскресенье второго летнего месяца.

Если в вашем окружении есть люди, которые непосредственно связаны с торговлей, не забудьте их поздравить. Факты ICTV собрали лучшие открытки ко Дню работников торговли 2021.

Праздник День работников торговли был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1995 году и отмечается с 1996 года.

Он был создан для того, чтобы поддержать инициативы работников торговли и профсоюзов. До этого люди, которые связаны со сферой торговли, отмечали свой праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ.

Этот день является профессиональным праздником продавцов, кассиров, а также работников кафе, ресторанов и других сфер услуг.

Совсем скоро наступит третий месяц лета. В августе украинцы отметят немало праздников и даже получат дополнительный выходной день.

К примеру, 1 августа — Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, 8 августа- День войск связи Вооруженных Cил Украины, 14 августа — Медовый Спас или Маковея, 24 августа — День независимости Украины, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, а 29 августа — Международный день действий против ядерных испытаний.

Предлагаем ознакомиться с календарем праздников на август 2021 в нашем материале.