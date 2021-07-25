Традиционно 30 июля в Украине отмечают День системного администратора. Этот праздник посвящен всем, кто собственными усилиями поддерживает работу компьютерных систем и локальных сетей.

Для того, чтобы вы заранее подготовились к празднику, Факты ICTV собрали варианты подарков ко Дню системного администратора.

Как представители современной технологической профессии, администраторы неравнодушны к удобным приспособлениям, гаджетам и полезным устройствам. Поэтому им можно подарить что-то из этого списка:

фитнес-браслет или смарт-часы;

мультиадаптер, который подходит к любым типам разъемов;

внешний картридер, который подходит для разных видов карт памяти;

беспроводные наушники;

беспроводная зарядка;

беспроводные колонки;

3D-принтер;

лампа-подсветка для клавиатуры;

Bluetooth-клавиатура;

сумка для ноутбука;

фонарик для осмотра системного блока.

Большую часть времени представители этой профессии проводят за монитором, поэтому системного администратора точно порадует подарок, который поможет ему расслабиться.

Это может быть сертификат в СПА, на массаж или ароматерапию.

А если вы знаете о личных увлечениях системного администратора, то можете подарить ему сертификат на соответствующие курсы или мастер-классы, активные виды спорта или экстремальные развлечения.

Также для организации комфортного рабочего места работнику могут понадобиться:

мягкое офисное кресло,

кофеварка, которая поможет взбодриться во время долгого рабочего дня;

подогреватель для кружки;

увлажнитель воздуха;

очки-тренажеры с перфорацией, которые позволят не переутомлять глаза.

Нелишними будут и практичные подарки:

чашка со стильным тематическим изображением или надписью;

футболка с прикольной фразой;

вкусные и ароматные сладости;

наборы с качественным зерновым и растворимым кофе.

День системного администратора возник в 2000 году и был придуман Тедом Кекатосом. Тогда он организовал праздничный пикник на окраине Чикаго, в котором приняли участие члены небольшой IT-компании.

Сегодня ни одно крупное предприятие или компания не обходятся без услуг системного администратора.

Их труд очень важен и ценен, поэтому хотя бы раз в год стоит поблагодарить профессионалов своего дела.