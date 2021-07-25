Традиционно 30 июля в Украине отмечают День системного администратора. Этот праздник посвящен всем, кто собственными усилиями поддерживает работу компьютерных систем и локальных сетей.
Для того, чтобы вы заранее подготовились к празднику, Факты ICTV собрали варианты подарков ко Дню системного администратора.
Как представители современной технологической профессии, администраторы неравнодушны к удобным приспособлениям, гаджетам и полезным устройствам. Поэтому им можно подарить что-то из этого списка:
- фитнес-браслет или смарт-часы;
- мультиадаптер, который подходит к любым типам разъемов;
- внешний картридер, который подходит для разных видов карт памяти;
- беспроводные наушники;
- беспроводная зарядка;
- беспроводные колонки;
- 3D-принтер;
- лампа-подсветка для клавиатуры;
- Bluetooth-клавиатура;
- сумка для ноутбука;
- фонарик для осмотра системного блока.
Большую часть времени представители этой профессии проводят за монитором, поэтому системного администратора точно порадует подарок, который поможет ему расслабиться.
Это может быть сертификат в СПА, на массаж или ароматерапию.
А если вы знаете о личных увлечениях системного администратора, то можете подарить ему сертификат на соответствующие курсы или мастер-классы, активные виды спорта или экстремальные развлечения.
Также для организации комфортного рабочего места работнику могут понадобиться:
- мягкое офисное кресло,
- кофеварка, которая поможет взбодриться во время долгого рабочего дня;
- подогреватель для кружки;
- увлажнитель воздуха;
- очки-тренажеры с перфорацией, которые позволят не переутомлять глаза.
Нелишними будут и практичные подарки:
- чашка со стильным тематическим изображением или надписью;
- футболка с прикольной фразой;
- вкусные и ароматные сладости;
- наборы с качественным зерновым и растворимым кофе.
День системного администратора возник в 2000 году и был придуман Тедом Кекатосом. Тогда он организовал праздничный пикник на окраине Чикаго, в котором приняли участие члены небольшой IT-компании.
Сегодня ни одно крупное предприятие или компания не обходятся без услуг системного администратора.
Их труд очень важен и ценен, поэтому хотя бы раз в год стоит поблагодарить профессионалов своего дела.