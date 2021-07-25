В Украине День работника торговли отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник приходится на 25 июля.
Это важный день для всех продавцов, кассиров, работников кафе и ресторанов.
Его начали отмечать только в 1995 году после того, как второй президент Украины Леонид Кучма принял соответствующий указ.
День работников торговли был создан для того, чтобы показать значимость этой сферы для экономики государства. А также поддержать инициативы работников торговли и профсоюзов.
По случаю праздника Факты ICTV решили собрать 10 интересных фактов ко Дню работника торговли.
- Marlboro, Coca-Cola и Budweiser — самые дорогие торговые марки в мире.
- Бензин — самый популярный оборотный товар, кофе — второй.
- Жевательная резинка стала первым продуктом, у которого был штрих-код.
- Компания Wal-Mart — крупнейшая сеть розничной торговли.
- Джон Рокфеллер — нефтяной магнат, который стал первым миллиардером в мире.
- Слово тариф происходит от названия небольшого города Тарифы вблизи Гибралтарского пролива.
- Компания Marlboro придумала именно такую современную упаковку сигарет, с которой нельзя достать сигарету, не вынимая пачку из кармана. Это сделано для того, чтобы рекламировать товар.
- Вторник — самый продуктивный день для работы.
- В США есть общество анонимных транжир, которое появилось в 60-х годах.
- Первый в истории банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Но тогда он принимал только бумажные ваучеры, ведь карточек еще не было.
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