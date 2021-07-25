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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

О транжирах, миллиардерах и сигаретах: интересные факты ко Дню работника торговли

О транжирах, миллиардерах и сигаретах: интересные факты ко Дню работника торговли

В Украине День работника торговли отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник приходится на 25 июля.

Это важный день для всех продавцов, кассиров, работников кафе и ресторанов.

Его начали отмечать только в 1995 году после того, как второй президент Украины Леонид Кучма принял соответствующий указ.

День работников торговли был создан для того, чтобы показать значимость этой сферы для экономики государства. А также поддержать инициативы работников торговли и профсоюзов.

По случаю праздника Факты ICTV решили собрать 10 интересных фактов ко Дню работника торговли.

  1. Marlboro, Coca-Cola и Budweiser — самые дорогие торговые марки в мире.
  2. Бензин — самый популярный оборотный товар, кофе — второй.
  3. Жевательная резинка стала первым продуктом, у которого был штрих-код.
  4. Компания Wal-Mart — крупнейшая сеть розничной торговли.
  5. Джон Рокфеллер — нефтяной магнат, который стал первым миллиардером в мире.
  6. Слово тариф происходит от названия небольшого города Тарифы вблизи Гибралтарского пролива.
  7. Компания Marlboro придумала именно такую ​​современную упаковку сигарет, с которой нельзя достать сигарету, не вынимая пачку из кармана. Это сделано для того, чтобы рекламировать товар.
  8. Вторник — самый продуктивный день для работы.
  9. В США есть общество анонимных транжир, которое появилось в 60-х годах.
  10. Первый в истории банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Но тогда он принимал только бумажные ваучеры, ведь карточек еще не было.

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Фото: Pixabay

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