В понедельник, 26 июля по всему миру отмечается День дяди и тети.
Большинство людей не считают отношения со своими дядями и тетями столь же близкими, как с родителями.
При этом нужно помнить, что именно эти родственники иногда становятся людьми, с которыми проще всего поговорить на откровенные темы, которые выпадают из строгой семейной иерархии.
Подробнее о том, какие праздники отмечаются 26 июля, а также о приметах и запретах на этот день читайте в материале Фактов ICTV.
26 июля – какой сегодня праздник
В этот день православные христиане отмечают Собор архангела Гавриила. Этот праздник был установлен еще в 17 веке, после освящения константинопольского храма, воздвигнутого в честь архистратига.
Он отмечается на следующий же день после православного праздника Благовещения, поскольку именно он принес Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа.
Кроме того, католики 26 июля отмечают День Святой Анны, которая является матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.
Эта святая считается защитницей беременных женщин: к ней обращают молитвы о том, чтобы роды были легкими, а ребенок родился здоровым.
Анна также является покровительницей прачек и вышивальщиц, поскольку такие ремесла связаны материнскими обязанностями.
Приметы на 26 июля
- Если грачи сбились в стаю – жди раннюю осень;
- если на улице начался сильный дождь – будет неурожай;
- если на небе собираются темные облака – в скором времени погода изменится;
- если пчелы с утра отправились на луг — весь день ожидай солнечной погоды;
- если началась гроза, а ветер дует с запада — то скоро дождь закончится.
Что нельзя делать 26 июля
- В этот день нельзя никого обманывать – иначе можно разозлить архистратига Гавриила;
- нельзя давать и брать деньги в долг – иначе проблемы с деньгами будут преследовать вас целый год;
- нельзя ссориться — в противном случае можно отравить отношения с близкими на очень длительный срок.
Именины 26 июля
26 июля День ангела отмечают: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан.