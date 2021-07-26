В понедельник, 26 июля по всему миру отмечается День дяди и тети.

Большинство людей не считают отношения со своими дядями и тетями столь же близкими, как с родителями.

При этом нужно помнить, что именно эти родственники иногда становятся людьми, с которыми проще всего поговорить на откровенные темы, которые выпадают из строгой семейной иерархии.

Подробнее о том, какие праздники отмечаются 26 июля, а также о приметах и запретах на этот день читайте в материале Фактов ICTV.

26 июля – какой сегодня праздник

В этот день православные христиане отмечают Собор архангела Гавриила. Этот праздник был установлен еще в 17 веке, после освящения константинопольского храма, воздвигнутого в честь архистратига.

Он отмечается на следующий же день после православного праздника Благовещения, поскольку именно он принес Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа.

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Кроме того, католики 26 июля отмечают День Святой Анны, которая является матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.

Эта святая считается защитницей беременных женщин: к ней обращают молитвы о том, чтобы роды были легкими, а ребенок родился здоровым.

Анна также является покровительницей прачек и вышивальщиц, поскольку такие ремесла связаны материнскими обязанностями.

Приметы на 26 июля

Если грачи сбились в стаю – жди раннюю осень;

если на улице начался сильный дождь – будет неурожай;

если на небе собираются темные облака – в скором времени погода изменится;

если пчелы с утра отправились на луг — весь день ожидай солнечной погоды;

если началась гроза, а ветер дует с запада — то скоро дождь закончится.

Что нельзя делать 26 июля

В этот день нельзя никого обманывать – иначе можно разозлить архистратига Гавриила;

нельзя давать и брать деньги в долг – иначе проблемы с деньгами будут преследовать вас целый год;

нельзя ссориться — в противном случае можно отравить отношения с близкими на очень длительный срок.

Именины 26 июля

26 июля День ангела отмечают: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан.