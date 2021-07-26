27 июля 2021 года отмечают День святых Акилы и Онисима чудотворца. Именно с этого периода начинают постепенно желтеть листья и трава.
Немало праздников приходится на этот день в Соединенных Штатах Америки — это и Национальный день шотландского виски, День крем-брюле и даже День острого хот-дога.
Именины в этот день празднуют: Константин, Иван, Николай, Степан, Петр, Федор.
Народные приметы на 27 июля:
- Если на Акилы идут дожди — это к хорошому урожаю грибов.
- Чайки плавают в водоемах — погода будет хорошей.
- Если Полевого кашей накормить — примета к тому, что он убережет посевы от непогоды.
Что нельзя делать 27 июля:
- Нельзя выходить из дома в сильную грозу.
- Нельзя стоять под высокими деревьями.
- Нельзя заниматься тяжелой работой.
27 июля также родилось множество известных личностей, в частности украинский писатель Владимир Хиляк, украинская шахматистка и чемпионка мира среди женщин Людмила Руденко и выдающийся поэт — Иван Гнатюк.