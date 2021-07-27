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Софія Телішевська |

Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Читайте: Лунный календарь 2021 — чего нельзя делать и в какие даты

Январь

  • 19 января — Всемирный день снега (третье воскресенье января)
  • 20 января — День Автономной Республики Крым
  • 22 января — День Соборности и Свободы Украины
  • 25 января — День студента (Татьянин день)
  • 25 января — Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)
  • 26 января — Всемирный день таможни
  • 26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 26 января — Международный день без интернета (последнее воскресенье января)
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января — День памяти героев Крут
  • 31 января — Международный день ювелира

Февраль

  • 2 февраля — День сурка
  • 6 февраля — Международный день бармена
  • 9 февраля — Международный день стоматолога
  • 13 февраля — Всемирный день радио
  • 14 февраля — День святого Валентина (День всех влюбленных)
  • 14 февраля — День компьютерщика
  • 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, а также День чествование участников боевых действий на территории других государств
  • 17 февраля — День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни
  • 21 февраля — Международный день родного языка
  • 28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

Март

  • 1 марта — Всемирный день комплимента
  • 3 марта — Всемирный день писателя
  • 9 марта — Всемирный день диджея
  • 15 марта — День защиты прав потребителей
  • 15 марта — Всемирный день сна (третья пятница марта)
  • 20 марта — Международный день счастья
  • 21 марта — Всемирный день поэзии
  • 22 марта — День таксиста
  • 25 марта — День Службы безопасности Украины
  • 27 марта — Всемирный день театра

Апрель

  • 1 апреля — День смеха (День дурака)
  • 4 апреля — Международный день интернета
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья
  • 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины
  • 17 апреля — День работников пожарной охраны Украины
  • 18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине
  • 18 апреля — Международный день цирка (третья суббота апреля)
  • 22 апреля — Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)
  • 23 апреля — Всеукраинский день психолога
  • 25 апреля — Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)
  • 29 апреля — Международный день танца
  • 30 апреля — День пограничника

Май

  • 10 мая — День матери (второе воскресенье мая)
  • 15 мая — Международный день семей
  • 16 мая — День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)
  • 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога
  • 21 мая — Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)
  • 23 мая — День морской пехоты Украины
  • 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН
    30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)
  • 31 мая — Всемирный день без табака

Июнь

  • 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
  • 6 июня — День журналиста в Украине
  • 9 июня — Международный день друзей
  • 14 июня — Международный день блогера
  • 21 июня — День медицинского работника (третье воскресенье июня)
  • 25 июня — День таможенной службы Украины
  • 27 июня — Международный день рыболовства
  • 28 июня — День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Июль

  • 1 июля — День архитектуры Украины
  • 2 июля — Международный день спортивного журналиста
  • 4 июля — День Национальной полиции Украины
  • 6 июля — Всемирный день поцелуя
  • 12 июля — День рыбака (второе воскресенье июля)
  • 11 июля — Всемирный день шоколада
  • 16 июля — День бухгалтера Украины
  • 26 июля — День системного администратора

Август

  • 1 августа — День инкассатора
  • 2 августа — День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)
  • 9 августа — День строителя (второе воскресенье августа)
  • 19 августа — Всемирный день фотографии
  • 23 августа — День Государственного флага Украины
  • 29 августа — День авиации Украины (последняя суббота августа)
  • 30 августа — День шахтера (последнее воскресенье августа)

Сентябрь

  • 1 сентября — День знаний
  • 9 сентября — Международный день красоты
  • 12 сентября — День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта
  • 13 сентября — День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)
  • 13 сентября — День программиста
  • 17 сентября — День спасателя Украины
  • 21 сентября — Международный день мира
  • 22 сентября — Всемирный день без автомобиля
  • 26 сентября — Всемирный день контрацепции
  • 27 сентября — Всемирный день туризма
  • 30 сентября — Всеукраинский день библиотек

Октябрь

  • 1 октября — Международный день музыки, Международный день пожилых людей
  • 2 октября — Всемирный день улыбки (первая пятница октября)
  • 4 октября — Всемирный день животных
  • 5 октября — Международный день врача (первый понедельник октября)
  • 8 октября — День юриста Украины
  • 10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине
  • 16 октября — День Шефа
  • 18 октября — День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)
  • 25 октября — День автомобилиста (последнее воскресенье октября)
  • 31 октября — Хэллоуин

Ноябрь

  • 1 ноября — Международный день вегана
  • 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка
  • 11 ноября — Всемирный день шоппинга
  • 13 ноября — Международный день слепых
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября — Международный день студентов
  • 19 ноября — Международный день мужчин
  • 21 ноября — День Достоинства и Свободы
  • 21 ноября — Всемирный день телевидения
  • 21 ноября — День десантно-штурмовых войск ВСУ
  • 27 ноября — Черная пятница (последняя пятница ноября)
  • 30 ноября — Всемирный день животных

Декабрь

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
  • 4 декабря — День объятий
  • 5 декабря — День работников статистики
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине
  • 8 декабря — День благотворительности
  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
  • 15 декабря — Международный день чая
  • 22 декабря — День энергетика и День дипломатической службы Украины
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины
  • 28 декабря — Международный день кино

Государственные праздники в 2021 году

Календарь праздников на 2021 год в Украине будет насыщенным. Начнется год с нескольких дополнительных выходных на новогодние праздники. Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В календаре на 2021 год будет более десятка официальных праздничных дней.

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