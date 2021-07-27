Министерство цифровой трансформации Украины запустило второй этап багбаунти для приложения Дія.
Разработчики предлагают пользователям “взломать” копию приложения и за вознаграждение найти реальные проблемы в программе.
Таким образом все желающие могут протестировать защищенность приложения и убедиться, что цифровые документы и сервисы — это безопасно.
Конкурс стартует 27 июля и продлится он 6 месяцев.
Вознаграждение будет распределяться в соответствии с уровнем сложности уязвимости:
- первый уровень сложности — $ 4,1 тыс. — $ 4,5 тыс.
- второй — $ 1,5 тис.- $ 1,75 тыс.
- третий — $ 600- $ 850;
- четвертый — $ 200- $ 250.
Принять участие в открытом конкурсе может каждый желающий независимо от опыта или квалификации, зарегистрировавшись по ссылке.
Как и в прошлый раз, для тестировщиков будет создана отдельная тестовая среда — копия приложения Дія. Однако без доступа к внешним информационным системам.
Реализация багбаунти проходит при поддержке международной платформы Bugcrowd и проекта Агентства по международному развитию США (USAID) Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины.
Напомним, что первый этап багбаунти проходил в 2020 году и длился всего неделю.
Тогда хакерам не удалось сломать приложение. Но было найдено две технические неполадки низкого уровня, которые специалисты оперативно устранили.