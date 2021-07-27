Министерство цифровой трансформации Украины запустило второй этап багбаунти для приложения Дія.

Разработчики предлагают пользователям “взломать” копию приложения и за вознаграждение найти реальные проблемы в программе.

Таким образом все желающие могут протестировать защищенность приложения и убедиться, что цифровые документы и сервисы — это безопасно.

Конкурс стартует 27 июля и продлится он 6 месяцев.

Вознаграждение будет распределяться в соответствии с уровнем сложности уязвимости:

первый уровень сложности — $ 4,1 тыс. — $ 4,5 тыс.

второй — $ 1,5 тис.- $ 1,75 тыс.

третий — $ 600- $ 850;

четвертый — $ 200- $ 250.

Принять участие в открытом конкурсе может каждый желающий независимо от опыта или квалификации, зарегистрировавшись по ссылке.

Как и в прошлый раз, для тестировщиков будет создана отдельная тестовая среда — копия приложения Дія. Однако без доступа к внешним информационным системам.

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Реализация багбаунти проходит при поддержке международной платформы Bugcrowd и проекта Агентства по международному развитию США (USAID) Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины.

Напомним, что первый этап багбаунти проходил в 2020 году и длился всего неделю.

Тогда хакерам не удалось сломать приложение. Но было найдено две технические неполадки низкого уровня, которые специалисты оперативно устранили.