Пошаговая инструкция бизнеса: Дуйко раскрывает эзотерические тайны финансового успеха

Бизнесмен и эксперт по эзотерике Андрей Дуйко уверен, что успех в бизнесе напрямую связан с красотой и положительными эмоциями. Каждый способен увеличить качество своей жизни, стоит лишь понять, как управлять энергией денег.

Успешный бизнесмен, президент компании Тибетская формула Андрей Дуйко основал международную эзотерическую школу Кайлас, в рамках которой делится с тысячами людей со всего мира своими уникальными наработками, которые называет научной магией.

Дуйко — автор множества книг и публикаций, а также более 300 обучающих семинаров, которые помогли изменить тысячи жизней.

Сфера экспертных рекомендаций эзотерика и мага – духовный рост, здоровье, семейные отношения, финансы. Секретам привлечения денег посвящены такие его работы, как Магия денег, Доктрина бизнеса, Привлечение фортуны и много других.

Андрей Дуйко уверен: денежные массы любят эстетов, и это является одной из тайн, которые могут сделать человека богатым. Он советует красиво сидеть за столом, окружать себя элементами искусства, вести себя красиво в обществе и семье.

Люди покупают не предметы и услуги – они покупают эмоции.

— Как вы думаете, что покупают люди у вас? Они покупают у вас немного радости. Определите, какую радость может дать тот продукт, который вы продаете. Чем больше радости в предмете – тем больше шансов его продать. Облучайте радостью все, что вы делаете или продаете, — рассказывает наставник.

Дуйко советует: создавайте хорошие моменты, создавайте эмоцию, будьте источником хороших эмоций. Делайте комплименты. Улыбайтесь. Обычно люди заходят в магазин не за покупкой, а за эмоцией.

Каким же образом положительные эмоции, которые мы вызываем у окружающих, приносят финансовый успех?

— Чувства другого человека – восхищение, энергия любви – в результате трансформируются в энергию денег в вашу сторону. Как повернуть к себе поток денег? Нужно повернуть в свою сторону поток энергии любви. Вас и ваш бизнес должны полюбить. Полюбите и презентуйте то, что вы делаете. Чтобы что-то продать – наполните объект флюидами любви, — призывает Андрей Дуйко.

Негативные эмоции, которые вызывают в других людях наши действия и поступки, наоборот – отталкивают поток денег. Когда человек ворует – он остается должным. Он нарабатывает количество людей, которые хотят сделать ему больно. То есть это долг боли.

Эксперт по эзотерике советует радостно тратить деньги. Если вы расстраиваетесь – это отворачивает от вас поток денег.

— Замените слово тратить на слово приобретать. Замените страдания посылом – скоро у меня будет. Ваш неуспех – выкуп за ваши плохие поступки. Выкуп неудачи, своего долга. Радуйтесь всему, восхищайтесь тем, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Замените вопрос Почему я беден? вопросом Зачем мне нужны деньги? Чтобы быть здоровым? Повысить качество жизни близких? Получить образование?, — делится своими наработками Андрей Дуйко.

Дуйко добавляет, если цель – мотивы созидательные, духовные — деньги будут появляться. Если разрушительные мотивы (прогуляю, докажу, заберу) — деньги не придут.

Среди практических советов для начинающих в бизнесе, которые дает Андрей Дуйко, стоит выделить следующие:

Начинайте бизнес с малого: с доставки или услуги на дому.

Рассчитывайте на свои силы. Не берите деньги в долг. Если есть деньги – начинайте бизнес. Нет – это иллюзии. Настоящая жизнь более физическая. В ней стоит отталкиваться от своих сил и сбережений, а не от иллюзий, которыми вы удовлетворяетесь.

Будьте готовы к неудачам.

Не жалуйтесь. Чем больше жалуетесь – тем больше тонете.

Советы Андрея Дуйко просты и логичны даже для людей, далеких от эзотерических знаний. Насколько они работают?

Судя по отзывам в социальных сетях и на сайте, сотни последователей эзотерика с благодарностью к учителю международной школы Кайдас отмечают улучшение своего финансового состояния после применения их на практике.