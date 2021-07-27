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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Какой праздник 28 июля

день хрещення русі

Ежегодно в Украине 28 июля отмечают историческую для наших земель дату — День крещения Руси-Украины. Также в этот день чтят память равноапостольного князя Киевского Владимира Святославовича.

28 июля — какой сегодня праздник

На официальном уровне День крещения Руси-Украины ежегодно начали праздновать 28 июля после того, как в 2008 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подписал соответствующий указ. Хотя на сегодня до сих пор неизвестны точный день и даже год этого исторического события.

Но большинство историков сошлись на том, что Русь крестили в 988 году. Ее крестителем считают киевского князя Владимира Великого. Поэтому 28 июля православная церковь чтит его память.

До крещения Руси ее жители были язычниками и поклонялись многим богам. Но мудрый князь Владимир Великий понимал, что язычество должно отойти в прошлое. Тогда он решил принять христианство из Византии.

В то время это была самая развитая страна континента. Поэтому Владимир Великий был убежден, что крещение Руси поможет укрепить отношения с европейскими странами.

После того, как киевский князь принял христианство, началось массовое крещение жителей Киева. Делали это на месте, где река Почайна впадает в Днепр.

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Другие праздники 28 июля

28 июля свой профессиональный праздник отмечают PR-специалисты. Хотя его не празднуют на официальном уровне, но представить современный мир без PR-специалистов просто невозможно.

Именно они ежедневно прилагают большие усилия, чтобы мир узнавал о новых именах в разных сферах жизни — от бизнеса до политики или искусства. Ведь за каждой знаменитостью стоит ее PR-специалист, благодаря которому о ней знают все.

Еще одной важной датой, которая выпадает на 28 июля, является Всемирный день борьбы с гепатитом. В календаре Всемирной организации здравоохранения эта дата появилась в 2011 году.

28 число также выбрали не случайно. В этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг — лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита B.

Ежегодно 28 июля ВОЗ проводит разные акции и мероприятия. Это делают для того, чтобы предотвращать, своевременно диагностировать и лечить людей, заболевших гепатитом.

Также ВОЗ таким образом пытается привлечь внимание к этому заболеванию и донести обществу необходимую информацию об уходе за больными, акцентируя внимание на широкому распространению диагностических и лечебных рекомендаций организации.

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Памятные даты 28 июля

1834 год — открытие Киевского императорского университета святого Владимира (ныне это КНУ им. Тараса Шевченко);

1914 год — начало Первой мировой войны;

2014 год — освобождение украинскими войсками Авдеевки, которая была под контролем пророссийских боевиков с апреля 2014 года.

Приметы на 28 июля

  • Если липа до 28 июля пожелтела — это к поздней осени;
  • если на Владимира ветер дует с юга, то стоит ждать солнечную погоду;
  • если 28 июля пошел дождь, а радуги после него не видно, то впереди будет много ясных дней
  • если на Владимира дует восточный ветер, то будет дождь. Если же вечером будет туман, то на следующий день стоит ждать дождя.

Что нельзя делать 28 июля:

  • работать, потому накличете беду;
  • сплетничать и наговаривать плохие слова на других;
  • употреблять алкоголь.

Именины 28 июля

День ангела 28 июля празднуют Владимир, Василий, Петр и Андрей.

Фото: Depositphotos

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