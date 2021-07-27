Ежегодно в Украине 28 июля отмечают историческую для наших земель дату — День крещения Руси-Украины. Также в этот день чтят память равноапостольного князя Киевского Владимира Святославовича.

28 июля — какой сегодня праздник

На официальном уровне День крещения Руси-Украины ежегодно начали праздновать 28 июля после того, как в 2008 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подписал соответствующий указ. Хотя на сегодня до сих пор неизвестны точный день и даже год этого исторического события.

Но большинство историков сошлись на том, что Русь крестили в 988 году. Ее крестителем считают киевского князя Владимира Великого. Поэтому 28 июля православная церковь чтит его память.

До крещения Руси ее жители были язычниками и поклонялись многим богам. Но мудрый князь Владимир Великий понимал, что язычество должно отойти в прошлое. Тогда он решил принять христианство из Византии.

В то время это была самая развитая страна континента. Поэтому Владимир Великий был убежден, что крещение Руси поможет укрепить отношения с европейскими странами.

После того, как киевский князь принял христианство, началось массовое крещение жителей Киева. Делали это на месте, где река Почайна впадает в Днепр.

Другие праздники 28 июля

28 июля свой профессиональный праздник отмечают PR-специалисты. Хотя его не празднуют на официальном уровне, но представить современный мир без PR-специалистов просто невозможно.

Именно они ежедневно прилагают большие усилия, чтобы мир узнавал о новых именах в разных сферах жизни — от бизнеса до политики или искусства. Ведь за каждой знаменитостью стоит ее PR-специалист, благодаря которому о ней знают все.

Еще одной важной датой, которая выпадает на 28 июля, является Всемирный день борьбы с гепатитом. В календаре Всемирной организации здравоохранения эта дата появилась в 2011 году.

28 число также выбрали не случайно. В этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг — лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита B.

Ежегодно 28 июля ВОЗ проводит разные акции и мероприятия. Это делают для того, чтобы предотвращать, своевременно диагностировать и лечить людей, заболевших гепатитом.

Также ВОЗ таким образом пытается привлечь внимание к этому заболеванию и донести обществу необходимую информацию об уходе за больными, акцентируя внимание на широкому распространению диагностических и лечебных рекомендаций организации.

Памятные даты 28 июля

1834 год — открытие Киевского императорского университета святого Владимира (ныне это КНУ им. Тараса Шевченко);

1914 год — начало Первой мировой войны;

2014 год — освобождение украинскими войсками Авдеевки, которая была под контролем пророссийских боевиков с апреля 2014 года.

Приметы на 28 июля

Если липа до 28 июля пожелтела — это к поздней осени;

если на Владимира ветер дует с юга, то стоит ждать солнечную погоду;

если 28 июля пошел дождь, а радуги после него не видно, то впереди будет много ясных дней

если на Владимира дует восточный ветер, то будет дождь. Если же вечером будет туман, то на следующий день стоит ждать дождя.

Что нельзя делать 28 июля:

работать, потому накличете беду;

сплетничать и наговаривать плохие слова на других;

употреблять алкоголь.

Именины 28 июля

День ангела 28 июля празднуют Владимир, Василий, Петр и Андрей.