Семья из Киевской области нашла своего пса спустя пять лет после того, как четверолапый любимец пропал. Хозяин собаки Борис Аврамич приобрел его еще щенком.

Шесть лет Рой был любимцем всей семьи. Но однажды вечером хозяева вернулись после работы домой, а пес исчез.

Как рассказывает Борис, Рой сделал подкоп под решеткой и вылез на улицу.

Семья живет в небольшом садовом обществе неподалеку Переяслава. Вокруг один лес и несколько десятков домов. Роя знали в морду все соседи, поэтому Борис подумал, что далеко он убежать не мог. Глухой ночью мужчина заглядывал в каждый закоулок, но Роя так и не нашел.

Борис подозревал, что собаку похитили.

— Кто-то сказал, что видели, как на выезде из нашего садового общества якобы в машину его посадили. Но какая марка машины, номер машины — мы так и не смогли узнать… Нам сообщения приходили о том, что там видели, вроде похож, как будто ваша собака, ну приезжали, смотрели — не наш собака, — рассказал хозяин Роя.

После пяти лет безрезультатных поисков семья уже потеряла надежду вернуть любимца домой. И вдруг Борису позвонила заводчица, у которой он покупал лабрадора, и буквально ошарашила: брошенного и худющего Роя видели за полсотни километров от дома, в Борисполе. Женщина рассказала, что нашла его едва живого, на обочине дороги.

У Роя на животе есть специальное клеймо, по которому в цифровом формате хранятся все данные о родословной и владельца. Не теряя ни секунды, Борис с детьми сел в машину и помчался на встречу с собакой.

По приезду оказалось, что это был именно Рой. Несмотря на длительную разлуку, он сразу узнал хозяина. Ластился и не отпускал Бориса ни на шаг.

Борис предположил, что Роя кто-то выбросил на улицу из-за возраста. Когда пес пропал, ему было шесть лет, а сейчас ему уже 11.

Рою еще предстоит длительная реабилитация. Он имеет проблемы с задними лапами, а еще ему нужно набрать потерянные килограммы.

Но родные стены и лица уже создали чудеса — пес выглядит счастливым и беззаботным.