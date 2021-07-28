Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

День ангела Владимира – поздравления в открытках и СМС

день ангела володимира

28 июля отмечают день ангела Владимира. Именины празднуются в честь дня равноапостольного великого князя Владимира. В эту дату православная церковь чтит память о нем.

Если у вас в окружении есть мужчина, которого зовут Владимир, не забудьте его поздравить, поскольку любое внимание — всегда приятно.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Владимира в СМС и открытках.

 

Поздравления с днем ​​ангела Владимира в СМС

***

Владимир, радости желаю,
Чтоб никогда не унывая,
Ты к целям двигался вперед,
Пускай всегда удача ждет,

Хочу здоровья пожелать,
Счастливым быть и процветать,
Желаю мира всей душой,
Поверь, успех не за горой!

***

Владимир, в именины эти
Хочу удачи пожелать,
Счастливым самым быть на свете,
Веселым самым в мире стать.

Любое дело удается,
Прекрасным другом будь всегда,
Дорогу освещает солнце,
Не будет грусти никогда!

***

Владимиру удачи пожелать
В день ангела хочу я всей душой,
Не думай ты грустить и унывать,
Удача пусть шагает за тобой.

Пускай везет тебе всегда, мой друг,
Пусть каждый миг сопутствует успех,
Пускай друзья протянут море рук,
Чтоб ты всегда был радостнее всех!

***

У тебя сегодня именины —
От души тебя я поздравляю,
В этот праздник, дорогой Владимир,
Счастья в жизни я тебе желаю!

Добрый ангел пусть тебя лелеет,
Все дороги для тебя откроет,
Радостных событий не жалеет
И в судьбе прекрасно все устроит!

Поздравления с днем ​​ангела Владимира в открытках

З днем ангела Володимира

З днем ангела Володимира

З днем ангела Володимира

З днем ангела Володимира

З днем ангела Володимира

Значение имени Владимир

Имя Владимир относится к церковнославянскому и берет свое начало от Владимер. Первая часть имени владь, связана со словом власть, вторая – великий. В переводе означает великий в своей власти, знаменитый правитель, славянский властитель, владеющий миром.

Мужчины с именем Владимир с детства хорошо поддаются обучению, являются послушными, опрятными и аккуратными. Также им присущие лидерские качества, однако всегда нужен совет кого-то более опытного в том или ином вопросе.

Обладатели этого имени ценят в людях верность и преданность, также им нравятся умные компании. Владимир падок на лесть, поэтому ему нужно быть аккуратным, слыша в свою сторону комплименты и похвалу.

Мужчины с именем Владимир непритязательны в браке, ценят комфорт, порядок и уют.

Читайте
Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка