28 июля отмечают день ангела Владимира. Именины празднуются в честь дня равноапостольного великого князя Владимира. В эту дату православная церковь чтит память о нем.

Если у вас в окружении есть мужчина, которого зовут Владимир, не забудьте его поздравить, поскольку любое внимание — всегда приятно.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Владимира в СМС и открытках.

Поздравления с днем ​​ангела Владимира в СМС

***

Владимир, радости желаю,

Чтоб никогда не унывая,

Ты к целям двигался вперед,

Пускай всегда удача ждет,

Хочу здоровья пожелать,

Счастливым быть и процветать,

Желаю мира всей душой,

Поверь, успех не за горой!

***

Владимир, в именины эти

Хочу удачи пожелать,

Счастливым самым быть на свете,

Веселым самым в мире стать.

Любое дело удается,

Прекрасным другом будь всегда,

Дорогу освещает солнце,

Не будет грусти никогда!

***

Владимиру удачи пожелать

В день ангела хочу я всей душой,

Не думай ты грустить и унывать,

Удача пусть шагает за тобой.

Пускай везет тебе всегда, мой друг,

Пусть каждый миг сопутствует успех,

Пускай друзья протянут море рук,

Чтоб ты всегда был радостнее всех!

***

У тебя сегодня именины —

От души тебя я поздравляю,

В этот праздник, дорогой Владимир,

Счастья в жизни я тебе желаю!

Добрый ангел пусть тебя лелеет,

Все дороги для тебя откроет,

Радостных событий не жалеет

И в судьбе прекрасно все устроит!

Поздравления с днем ​​ангела Владимира в открытках

Значение имени Владимир

Имя Владимир относится к церковнославянскому и берет свое начало от Владимер. Первая часть имени владь, связана со словом власть, вторая – великий. В переводе означает великий в своей власти, знаменитый правитель, славянский властитель, владеющий миром.

Мужчины с именем Владимир с детства хорошо поддаются обучению, являются послушными, опрятными и аккуратными. Также им присущие лидерские качества, однако всегда нужен совет кого-то более опытного в том или ином вопросе.

Обладатели этого имени ценят в людях верность и преданность, также им нравятся умные компании. Владимир падок на лесть, поэтому ему нужно быть аккуратным, слыша в свою сторону комплименты и похвалу.

Мужчины с именем Владимир непритязательны в браке, ценят комфорт, порядок и уют.