28 июля отмечают день ангела Владимира. Именины празднуются в честь дня равноапостольного великого князя Владимира. В эту дату православная церковь чтит память о нем.
Если у вас в окружении есть мужчина, которого зовут Владимир, не забудьте его поздравить, поскольку любое внимание — всегда приятно.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Владимира в СМС и открытках.
Поздравления с днем ангела Владимира в СМС
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Владимир, радости желаю,
Чтоб никогда не унывая,
Ты к целям двигался вперед,
Пускай всегда удача ждет,
Хочу здоровья пожелать,
Счастливым быть и процветать,
Желаю мира всей душой,
Поверь, успех не за горой!
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Владимир, в именины эти
Хочу удачи пожелать,
Счастливым самым быть на свете,
Веселым самым в мире стать.
Любое дело удается,
Прекрасным другом будь всегда,
Дорогу освещает солнце,
Не будет грусти никогда!
***
Владимиру удачи пожелать
В день ангела хочу я всей душой,
Не думай ты грустить и унывать,
Удача пусть шагает за тобой.
Пускай везет тебе всегда, мой друг,
Пусть каждый миг сопутствует успех,
Пускай друзья протянут море рук,
Чтоб ты всегда был радостнее всех!
***
У тебя сегодня именины —
От души тебя я поздравляю,
В этот праздник, дорогой Владимир,
Счастья в жизни я тебе желаю!
Добрый ангел пусть тебя лелеет,
Все дороги для тебя откроет,
Радостных событий не жалеет
И в судьбе прекрасно все устроит!
Поздравления с днем ангела Владимира в открытках
Значение имени Владимир
Имя Владимир относится к церковнославянскому и берет свое начало от Владимер. Первая часть имени владь, связана со словом власть, вторая – великий. В переводе означает великий в своей власти, знаменитый правитель, славянский властитель, владеющий миром.
Мужчины с именем Владимир с детства хорошо поддаются обучению, являются послушными, опрятными и аккуратными. Также им присущие лидерские качества, однако всегда нужен совет кого-то более опытного в том или ином вопросе.
Обладатели этого имени ценят в людях верность и преданность, также им нравятся умные компании. Владимир падок на лесть, поэтому ему нужно быть аккуратным, слыша в свою сторону комплименты и похвалу.
Мужчины с именем Владимир непритязательны в браке, ценят комфорт, порядок и уют.