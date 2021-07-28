День Владимира 2021: история и традиции праздника

28 июля верующие отмечают День памяти святого Владимира. Также в этот день празднуют именины мужчины с именем Владимир.
Историю о том, кем был князь Владимир Великий и главные традиции праздника рассказывают Факты ICTV.
Кем был князь Владимир
Князь Владимир Святославович (960-1015) является одним из самых известных и влиятельных правителей на Руси.
Именно при нем войска давали надежный отпор враждебным племенам, а государство было весомым игроком на международной арене.
Особое место отводится религиозной реформе Владимира — в 988 году Русь приняла христианство, что стало одним из ключевых событий в истории.
Считается, что именно Владимир Великий как личный знак начал использовать трезубец — государственный герб современной Украины.
Также Владимир ввел денежный оборот на Руси: появились золотника и сребреники, на которых и чеканилось изображение трезубца.
Большую семью князя Владимира знала вся Европа — он был первым на Руси, кто начал выстраивать внешнюю политику благодаря династическим бракахм.
Его сын Святополк женился на дочери польского короля, другой сын Ярослав (Мудрый) — с дочерью шведского короля, а дочери Предслава и Премислава вышли замуж за польского короля и венгерского принца.
Несмотря на принятие христианства восточного обряда, у Владимира также были налаженные дипломатические связи с римским папой Сильвестром IІ.
Церковь (и православная, и католическая) причислила Владимира к лику святых.
Тридиции на День Владимира
В народе князя Владимира назвали Красным Солнышком.
Согласно православному календарю, 28 июля существовали такие поверья:
- на Владимира Красное Солнышко ярко-червлено солнце светит;
- женщинам в этот день нужно было отдыхать;
- мужчины могли хлопотать по хозяйству, но без работы в поле — иначе приснятся страшные сны;
- если начала желтеть липа — осень будет поздняя.
В день равноапостольного святого Владимира также следует помолиться за всех близких мужчин с этим именем.
Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2021 год с главными православными датами, перечнем постов и поминальных дней.