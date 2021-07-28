Гороскоп на неделю, с 26 июля по 1 августа 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

28 июля Меркурий переходит в знак Льва. Это хороший период для выступлений, выхода на сцену, а также для того, чтобы впечатлить словами окружающих.

30 июля Марс переходит в знак Девы, а здесь он уже не так решителен, как во Льве, но позволяет щепетильно отнестись к работе. Также вы можете столкнуться с тем, что требования к выполнению работы повышаются.

В остальном неделя является логичным продолжением полнолуния, которое состоялось 24 июля. Во время него могли подниматься острые темы. Если в конце прошлой недели вы попали в конфликтную ситуацию, то на этой вы будете ее еще переосмысливать, а также приходить к новым решениям.

Гороскоп для Овнов

Овны, которые занимаются творчеством, будут решать сложные задачи. Возможно, у вас не получится быстро достигать целей, важно заручиться поддержкой окружающих, команды, с которой вы работаете. Будьте внимательны при выборе питания, избегайте излишеств, хотя может чего-то очень хотеться. Наиболее напряженными могут быть выходные, поэтому постарайтесь на них ничего важного не планировать.

Гороскоп для Тельцов

Тельцам будет сложно наладить баланс между работой и домом. Цели и карьера могут давить на вас, требовать больших вложений. Однако вам будет хотеться побыть в домашней обстановке. На этой неделе дайте себе возможность отдохнуть, а лучше посвятить себя любимому делу или детям, если они у вас есть. Это то, что может вдохновить вас, и позволит в дальнейшем достигать более высоких целей.

Гороскоп для Близнецов

У вас усиливается потребность в общении и обучении, особенно с 28 июля. Вы сможете лучше понять окружающих, а также у вас получиться донести свои мысли до людей. Хотелось бы вам порекомендовать отпуск, но начиная с конца недели будет период, когда лучше всего заняться ремонтом (для этого, в целом, подходит ближайший месяц).

Гороскоп для Раков

Раки на этой неделе будут обсуждать финансовые вопросы, планировать бюджет. Поэтому постарайтесь быть рачительными, не стоит стремиться получить сразу все. Можно заняться стратегическим планированием бюджета. Среда и четверг могут быть эмоционально сложными, зато в пятницу, субботу и воскресенье можете рассчитывать на приятное времяпровождение с близкими.

Гороскоп для Львов

В начале недели вы продолжите выяснять отношения с партнерами, если полнолуние не обошло вас стороной. Ближе к концу недели начинайте считать деньги, старайтесь не опустошать кошелек так быстро, как вы умеете. В целом, это хорошее время для того, чтобы подвести итоги, если у вас еще не было дня рождения. Также благоприятный период для планирования целей на год.

Гороскоп для Дев

Девам стоит отправиться на отдых, заняться собой и своим здоровьем. Начиная с пятницы, у вас может появиться новая энергия, стремление и желание все успеть. Поэтому зарядитесь еще до конца недели, чтобы выполнить все запланированные дела.

Гороскоп для Весов

Весы могут не ощущать значительного подъема сил и энергии, но поддержать может светская жизнь, общение с интересными людьми, новые знакомства. Маловероятно только то, что романтические знакомства на это неделе окажутся стабильными. Однако в целом общение в это время может заряжать энергией. По немного будут отпускать рабочие темы, до четверга должны разрешиться самые сложные вопросы.

Гороскоп для Скорпионов

Вы один из тех знаков, который мог попасть под влияние полнолуние. Если это так, то на этой неделе вы будете разбирать и исследовать более подробно вопросы, которые поднялись в полнолуние. В частности это могут быть вопросы работы, семьи, статуса. Берегите свою репутацию, отстаивайте свое мнение. Однако постарайтесь не задевать лишний раз чувству людей, отношения с которыми вы бережете.

Гороскоп для Стрельцов

Для Стрельцов наступает хороший период для поездок. Кроме того, отличное время, что посвятить себя тому, чем вы давно хотели заняться. С конца следующей недели появится необходимость проводить больше времени на работе. Поэтому хорошо бы на этой неделе подготовиться, составить цели, чтобы на следующей достигать их без аврала.

Гороскоп для Козерогов

Вы заняты решением финансовых вопросов, приходиться отдавать долги. Также это не лучшее время, чтобы давать в долг. С пятницы вы можете спланировать какую-то поездку, отправиться в поход или просто напрячь себя физически, так как это будет полезно для вас. Постарайтесь спланировать свои расходы, есть вероятность спонтанных трат.

Гороскоп для Водолеев

во время полнолуния. Особенно это касается Водолеев, рожденных в первой половине знака. В частности говорится об отношениях с партнерами. В конце недели обостряются финансовые вопросы. От вас потребуют вернуть долг или же могут возникнуть траты, на которые вы не рассчитывали. Чтобы справить со всеми проблемами, стоит уделить время себе. Не спешите за советами к друзьям, ищите ресурсы в себе.

Гороскоп для Рыб

Для вас эта неделя расслабления, лучше всего посвятить время себе. Вы можете рассчитывать на помощь окружающих, поэтому делегируйте часть задач другим людям, освобождайте время для себя. Под конец недели может обостриться ситуация в отношениях с партнерами. Со среды займитесь упорядочиванием свое жизни, позвольте себе сбалансировано питаться, отдыхать, спать, чтобы у вас были ресурсы для следующей недели, которая будет более увлекательной.

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