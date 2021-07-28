В августе 2021 года прогнозируется много магнитных бурь, самая сильная ожидается в середине месяца.

Незначительные колебания будут уже в первых числах третьего летнего месяца.

Даты магнитных бурь в августе 2021 года

По прогнозам экспертов, длительная буря ожидается 2-3 августа, однако она не будет сильной, поэтому в целом на состояние большинства людей не повлияет. Дискомфорт могут чувствовать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

10 августа ожидается сильная магнитная буря, колебания которой достигнут среднего уровня. Метеозависимым людям в этот день не стоит нагружать себя какой-либо активностью.

13-14 августа магнитные колебания пойдут на спад.

Мощная вспышка ожидается в период с 16 по 20 августа. На людях эта сильная буря может сказаться мигренью, скачками давления, перепадом настроения и эмоциональной несдержанностью.

Также колебания могут отразиться и на работе техники.

29 августа магнитная буря ожидается средней мощности. В эту дату стоит отказаться от любых нагрузок.

Как уберечься от магнитных бурь в августе 2021

Следуйте правильному режиму сна — во время ложитесь и просыпайтесь.

Пейте больше воды и правильно питайтесь.

Чаще находитесь на свежем воздухе или проветривайте помещение.

Откажитесь ненадолго от тяжелых физических нагрузок.

Воздержитесь от алкогольных напитков, кофе и тяжелой для организма пищи.

Нередко бури вызывают слабость, повышение давления, бессонницу и даже депрессию. Как справиться с метеозависимостью — читайте на Фактах ICTV.